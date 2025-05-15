Переговори у Стамбулі: що стримує Путіна особисто зустрітися із Зеленським

Володимир Путін / © Getty Images

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Особисті переговори у Туреччині між президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним не лише вказали б на рівність між двома лідерами.

Про це пише The Telegraph.

На думку журналістів, Путін просто тягне час, сподіваючись, що Дональд Трамп втратить інтерес до цієї війни й припинить збройну підтримку Києва, «забувши» про війну.

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«Путін наразі перебуває в незручному становищі: вважаючи, що має перевагу на полі бою, він не має реального бажання припиняти бойові дії, навіть якщо готовий обговорювати умови капітуляції України», — пише медіа.

«Він цілком впевнений, що Росія уникне серйозної критики з боку США у разі провалу переговорів. Зрештою, Трамп поки що вжив лише суттєвих заходів проти України, ненадовго заморозивши обмін розвідувальними даними та постачання зброї», — вказує видання на неоднозначність ситуації.

«Але особисті переговори з Зеленським — це зовсім інша справа, і не дивно, що Путін їх уникає», — підкреслюється в матеріалі.

Ймовірно, що серйозні переговори уже тривають за кулісами, однак якби Путін приїхав до Стамбула, надії на угоду, безумовно, значно зросли б.

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«Це все може бути просто мрінням. Поки що Путін добився більших поступок від США, ніж він колись міг собі уявити — і все це без необхідності щось робити. Питання без відповіді полягає в тому, чому він зараз змінив тактику», — додають журналісти видання.

Нагадаємо, Росія офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Стамбулі. Туди увійшли Володимир Мединський, Михайло Галузін, Ігор Костюков і Олександр Фомін. Лідера Росії Володимира Путіна у списку немає.

Питання, чи поїде Путін до Стамбулу, було головним. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що розмовлятиме тільки з Путіним. Лідер США Дональд Трамп не виключав, що прилетить до Туреччини, якщо там буде і Путін. Однак його немає у списку російської делегації.

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.

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Трамп, як відомо, не приїде до Туреччини сьогодні, 15 травня.