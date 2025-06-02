Члени української делегації перед мирними переговорами між Україною та Росією у Стамбулі, Туреччина, понеділок, 2 червня 2025 року / © Associated Press

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Після успішної операції СБУ під назвою «Павутина» на території Росії, де було уражено 41 російський військовий літа, РФ погрожувала зірвати переговори у Стамбулі.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела у Міністерстві оборони.

Співрозмовник видання розповів, що зрушення на переговорах є, однак Москва навмисно звертає увагу на несуттєві питання, аби затягнути переговорний процес.

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Особливо він наголосив, що нещодавня операція СБУ «Павутина» вплинула на хід переговорів.

«Російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин і продовження бойових дій через такі кроки», — повідомив посадовець.

За даними джерела видання, Москва не змінила підходу до своїх вимог і наполягає на своїх ультиматумах: «Вимоги були ті ж, що і під час першої зустрічі. Спочатку вихід з території п’яти областей — Курської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської — і тільки тоді умови припинення вогню».

Крім того, співрозмовник видання розповів, що головний представник російської делегації Володимир Мединський дійсно має повні повноваження від Кремля й перебуває на прямому зв’язку з диктатором Володимиром Путіним.

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«Позиція російської сторони була такою ж непохитною, як і під час першого раунду перемовин. Але цього разу українська сторона відповідала також жорстко. І це головна відмінність. Кислиця (перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця — Ред.) був одним із тих, хто проартикулював усі позиції, з якими не погоджується наша сторона», — підсумував співрозмовник УП.

Раніше голова делегації України Рустем Умєров розповів про підсумки зустрічі з російською делегацією у Стамбулі.

Також ми писали, що сказав голова делегації РФ Мединський про переговори у Стамбулі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДОМОВЛЕНІСТЬ ПО ТРЬОХ ПУНКТАХ! УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ОЗВУЧИЛА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕМОВИН З РОСІЄЮ

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