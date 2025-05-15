Переговори у Стамбулі: Коваленко повідомив, що Росія вже вдалася до брехні та маніпуляцій

Переговори у Стамбулі / © ТСН.ua

Реклама

Росія поширює у ЗМІ брехню про “початок перемовин в Туреччині” о 10 ранку за Москвою. Це не відповідає дійсності.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленко, не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їхні пропагандисти пишуть, що “перемовини потрібні всім, окрім України”. На це і розрахунок.

Реклама

“Насправді рух до миру не треба хіба Росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню”, — завершив Коваленко.

Переговори у Стамбулі: очікування та наслідки для України

У четвер, 15 травня, у Туреччині мають відбутися переговори щодо встановлення режиму припинення вогню, на що вже давно погодилася Україна, причому безумовно.

Натомість Путін тягне з відповіддю вже два місяці. А пропозиція припинити вогонь спершу на 30 днів перед початком будь-яких переговорів належить саме американцям. За ці чотири місяці роботи нової адміністрації США, Трамп зробив вже багато поступок Путіну. Але зупиняти війну Москва не хоче.

Прямі переговори України та Росії, на чому довго наполягала команда Трампа, — це була пропозиція Путіна. Втім не між ним і президентом Зеленським, що запропонував український президент, і без встановлення режиму припинення вогню, а за умови, що ця зустріч стане продовженням так званих «стамбульських переговорів» весни 2022 року.

Реклама

У середу, 14 травня, пізно ввечері Путін затвердив склад делегації начебто для участі в переговорах з Україною в Стамбулі. Очолив її помічник очільника Кремля Володимир Мединський — той самий, що і навесні 2022 року на тодішніх стамбульських переговорах. Проте президент Зеленський буде в Анкарі й зустрічатиметься там із Реджепом Ердоганом. Згоди на поїздку до Стамбула для зустрічі з Мединським не було, лише з Путіним. Тож, не зовсім зрозуміло, з ким саме зустрічатиметься призначена Путіним російська делегація. Адже заради Мединського Трамп теж не приїде до Туреччини.