Переговори у Стамбулі: в адміністрації Путіна зробили останні заяви про участь

Володимир Путін. / © Associated Press

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Склад російської делегації на переговори у Стамбулі, які мають відбутися 15 травня, буде озвучено, коли надійде вказівка від диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Склад російської делегації, яка поїде до Стамбула, буде озвучено, коли надійде відповідна вказівка президента", - заявив Пєсков.

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За його словами, представники Росії чекатимуть на українську делегацію. Чи буде на зустрічі сам “фюрер”, представник Кремля не сказав.

Між тим помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, мовляв, Москва планує обговорити політичні і технічні питання. Нібито з огляду на це буде визначено склад російської делегації. Ушаков не уточнив, чи буде він на переговорах у Стамбулі. До слова, ЗМІ писали про те, що він та очільник МЗС Сергій Лавров вирушать до Туреччини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з “фюрером” РФ Володимиром Путіним і відверто сказав, про що хоче поговорити з ним. Так, глава держави наголосив, що перш за все під час особистої зустрічі підніме питання про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.

Окрім того, Зеленський вважає, що присутність президента США Дональда Трампа може заохотити Путіна приїхати до Стамбула. Втім, відомо, що державний секретар Марко Рубіо відвідає Туреччину для участі в переговорах між Україною та Росією. Чи буде сам Трамп, достеменно не відомо.

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Дата публікації 09:09, 14.05.25 Кількість переглядів 57 Трампу не до перемовин, а Путін нікуди не збирається - відвертий прогноз перемовин 15 травня