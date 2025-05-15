Переговори у Туреччині: у МЗС Франції назвали "три пастки" РФ, що можуть зірвати зустріч

Жан-Ноель Барро / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро застеріг від трьох стратегічних пасток, які можуть зірвати мирний процес між Україною та Росією.

Про це пише «Інтерфакс-Україна».

З його слів, головними загрозами є: проведення переговорів без припинення вогню, намагання нав’язати Україні демілітаризацію без належних гарантій безпеки та передчасне скасування санкцій проти РФ.

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«Саме ці фактори призвели до краху стамбульських переговорів 2022 року», — наголосив він.

«Найкраще, на що ми можемо сподіватися від технічних дискусій — це припинення вогню, негайне, безумовне припинення вогню, яке б дозволило провести належні мирні переговори. Чого ми хочемо уникнути за будь-яку ціну в цих дискусіях, які розпочнуться в Стамбулі — потрапити разом в три пастки, які призвели до провалу попередніх дискусій три роки тому», — додав міністр.

Нагадаємо, 15 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися з Володимиром Зеленським. Паралельно у Стамбулі триватимуть переговори делегацій України та РФ.

Президент США Дональд Трамп обіцяє прилетіти до Стамбула 16 травня, якщо Росія і Україна просунуться в переговорах.

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Журналісти WSJ звертають увагу на те, що Москва відправила на переговори в Анкару представників нижчого рангу, що викликало сумніви щодо серйозності намірів Кремля та знизило очікування на будь-який прогрес у діалозі.