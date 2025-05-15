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Переговори у Туреччині: у МЗС Франції назвали "три пастки" РФ, що можуть зірвати зустріч
У відомстві вважають, що єдине, чого можна домогтися під час переговорів у Стамбулі — це припинення вогню.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро застеріг від трьох стратегічних пасток, які можуть зірвати мирний процес між Україною та Росією.
Про це пише «Інтерфакс-Україна».
З його слів, головними загрозами є: проведення переговорів без припинення вогню, намагання нав’язати Україні демілітаризацію без належних гарантій безпеки та передчасне скасування санкцій проти РФ.
«Саме ці фактори призвели до краху стамбульських переговорів 2022 року», — наголосив він.
«Найкраще, на що ми можемо сподіватися від технічних дискусій — це припинення вогню, негайне, безумовне припинення вогню, яке б дозволило провести належні мирні переговори. Чого ми хочемо уникнути за будь-яку ціну в цих дискусіях, які розпочнуться в Стамбулі — потрапити разом в три пастки, які призвели до провалу попередніх дискусій три роки тому», — додав міністр.
Нагадаємо, 15 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися з Володимиром Зеленським. Паралельно у Стамбулі триватимуть переговори делегацій України та РФ.
Президент США Дональд Трамп обіцяє прилетіти до Стамбула 16 травня, якщо Росія і Україна просунуться в переговорах.
Журналісти WSJ звертають увагу на те, що Москва відправила на переговори в Анкару представників нижчого рангу, що викликало сумніви щодо серйозності намірів Кремля та знизило очікування на будь-який прогрес у діалозі.