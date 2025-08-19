Переговори у Вашингтоні: скільки разів Зеленський подякував Трампу

Зеленський і Трамп у Білому домі / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу і США більше десятка разів під час останнього візиту до Білого дому.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що під час суперечки у Білому домі в лютому 2025 року, Трамп та його віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в тому, що він «недостатньо вдячний» за допомогу Україні.

Реклама

Зокрема, Венс сказав Зеленському: «Ви хоч раз подякували за всю цю зустріч?».

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав сьогоднішню розмову з Трампом «дуже хорошою».