Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

Переговори у Вашингтоні: скільки разів Зеленський подякував Трампу

ЗМІ підрахували, скільки разів Зеленський подякував Трампу під час сьогоднішнього візиту.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський і Трамп у Білому домі

Зеленський і Трамп у Білому домі / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу і США більше десятка разів під час останнього візиту до Білого дому.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що під час суперечки у Білому домі в лютому 2025 року, Трамп та його віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в тому, що він «недостатньо вдячний» за допомогу Україні.

Зокрема, Венс сказав Зеленському: «Ви хоч раз подякували за всю цю зустріч?».

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав сьогоднішню розмову з Трампом «дуже хорошою».

