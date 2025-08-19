- Дата публікації
Переговори у Вашингтоні: скільки разів Зеленський подякував Трампу
ЗМІ підрахували, скільки разів Зеленський подякував Трампу під час сьогоднішнього візиту.
Президент Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу і США більше десятка разів під час останнього візиту до Білого дому.
Про це пише The Wall Street Journal.
Видання нагадує, що під час суперечки у Білому домі в лютому 2025 року, Трамп та його віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в тому, що він «недостатньо вдячний» за допомогу Україні.
Зокрема, Венс сказав Зеленському: «Ви хоч раз подякували за всю цю зустріч?».
Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав сьогоднішню розмову з Трампом «дуже хорошою».