Володимир Мединський і Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль вирішив повернути помічника президента-диктатора РФ Володимира Мединського до складу делегації на мирних переговорах щодо України. Це може свідчити про те, що Москва «не хоче нічого досягати» на зустрічі в Женеві.

Таку думку висловив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

Зауважимо, що під час попередніх зустрічей України і РФ Мединський намагався використати твердження про історію як виправдання для російського вторгнення. Так, Майкл Кларк називає кремлівського посадовця «старим істориком», який має «божевільний погляд на російську історію» і любить «читати всім лекції» про неї.

«Він (Мединський — Ред.) лається на людей, дратує їх, злить. Він фактично персонально нападає на них, тому що його мета — змусити їх піти і сказати, що переговори провалилися, мовляв, вони відмовилися від них», — додає він.

Аналітик Sky News називає помічника «фюрера» «неприємною людиною». З його слів, той факт, що Кремль відправляє Мединського, свідчить про те, що росіяни «не хочуть нічого досягати». Ба більше, акцентує видання, його участь на переговорах у Женеві ще більше знизила очікування щодо будь-якого значного прориву.

Водночас керівник ГРУ Росії Ігор Костюков «знає всі подробиці» і міг би досягти прогресу в переговорах з очільником ОП, членом української делегації Кирилом Будановим, оскільки вони були «старими спаринг-партнерами».

«Вони вбили б один одного, якби могли, але вони виконували одну і ту саму роботу», — констатує Кларк.

Склад делегації Росії

Кремль несподівано змінив очільника своєї делегації за кілька днів до зустрічі у Женеві. На її чолі поставили Мединського. Натомість під час тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 23-24 січня і 4-5 лютого головував Ігор Костюков.

Окрім Мединського, до складу російської делегації також увійдуть заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін та керівник ГРУ Ігор Костюков, який був головою російських переговірників під час попередніх зустрічей в Абу-дабі.

Посланець диктатора РФ з питань інвестицій Кирило Дмитрієв буде частиною окремої робочої групи з економічних питань.

Хто представляє Україну

Президент Володимир Зеленський визначив склад делегації України. Вона залишилася незмінною. Її знову очолює секретар РНБО Рустем Умєров. У складі також керівник ОП Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця. А також:

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов,

нардеп, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія,

заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, український лідер заявив: був здивований, що Москва вирішила змінити очільника делегації. З його слів, зміна РФ головного переговірника перед Женевою може бути тактикою зволікання. Втім, Зеленський розраховує, що представники США не дозволять РФ змусити їх знову «почати від самого початку».