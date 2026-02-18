Переговори у Женеві: чи наблизилися сторони до угоди

Переговори / © ТСН.ua

Делегації України, Росії та США сьогодні, 18 лютого, продовжують у Женеві переговори про припинення війни. На думку спостерігачів, ознак швидкого прориву поки що мало.

Про це пише Tagessсhau.

Сьогодні у Женеві тривають переговори, спрямовані на припинення російської агресії проти України.

«Ознак швидкого прориву мало, оскільки позиції сторін, що воюють, залишаються далекими одна від одної», — йдеться у повідомленні.

Росія продовжує вимагати добровільного та повного виведення українських військ з Донбасу, включаючи райони, які не є окупованими російською армією. Натомість українська сторона категорично відкидає це і вимагає, своєю чергою, щоб РФ припинила всі атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Незмінними залишаються очікування від партнерів надійних гарантій безпеки після закінчення війни.

Аналітики вважають: оскільки російські атаки на українські енергетичні об’єкти тривають без перерви навіть під час переговорів, досягнення угоди є малоймовірним.

Віткофф говорить про «значний прогрес»

Спеціальний посланник США Стів Віткофф дав позитивну оцінку вчорашньому раунду переговорів. Він заявив, що перший день приніс «значний прогрес». Віткофф зазначив, що він «пишається» тим, що працює під керівництвом президента США Дональда Трампа, «щоб покласти край вбивствам у цьому жахливому конфлікті». За його словами, обидві сторони домовилися поінформувати своїх лідерів та продовжити роботу над врегулюванням.

Як ми писали, президент США Дональд Трамп покладає великі сподівання на переговори у Женеві. Він зробив доволі неоднозначну заяву. Лідер США вважає, що Україна має «негайно сісти за стіл перемовин».

«Це великі переговори. Це буде дуже легко. Слухайте, Україні краще швидко сісти за стіл. Ось і все, що я вам кажу», — заявив він.

Нагадаємо, у Женеві сьогодні, 18 лютого, розпочався другий день переговорів між Україною, США та Росією.