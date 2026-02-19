ТСН у соціальних мережах

Переговори у Женеві: що кажуть у Кремлі про зустріч з Україною

У Кремлі заявили про «непублічний характер» переговорів щодо України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Тристоронні переговори між Україною, Росією і США перебувають на тій стадії, яка не передбачає публічного обговорення.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

З його слів, поки у Кремлі не коментують підсумки переговорів у Женеві. Мовляв, Москва зараз «не хоче вдаватися у подробиці і не буде цього робити».

«Нам зараз нема чого додати до тієї короткої, але місткої характеристики, яку надав наш головний переговорник Мединський», — сказав Пєсков.

Прессекретар президента-диктатора РФ також не став називати можливі дати наступного раунду переговорів.

Переговори у Женеві: заяви РФ

Напередодні Дмитро Пєсков натякнув на прогрес у мирних переговорах у Женеві. Коментуючи запитання про те, чому другий день зустрічей у Женеві виявився значно коротшим за попередній, він сказав, мовляв, не варто робити «передчасних висновків».

Зауважимо, після першого дня перемовин делегація РФ утрималася від будь-яких коментарів. Напередодні, коли переговори завершилися, очільник переговорної групи РФ Володимир Мединський лаконічно заявив, що перемовини «були важкими, але діловими».

Своєю чергою, речниця російського МЗС Марія Захарова, коментуючи переговори у Женеві, заявила, мовляв, будь-який крок, «який може призвести до врегулювання ситуації, має велике значення».

