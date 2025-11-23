Переговори у Женеві: США та Європа почали "вигладжувати" деталі плану Трампа

Прапори США, України та ЄС / Ілюстративне фото

Високопосадовці з Європи, США та України зібралися у Женеві в неділю, 23 листопада, щоб обговорити проєкт мирної угоди, запропонованої Вашингтоном для припинення війни. Попри те, що Київ та його союзники висловили тривогу через значні поступки на користь Росії, американські чиновники повідомили про «позитивні та конструктивні» попередні переговори з українською стороною та підкреслили, що план наразі не є фінальним.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела серед американських чиновників.

Ключові гравці та «неостаточна» пропозиція

Переговори у Женеві розпочалися на тлі посиленого тиску на Україну. У п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що президент Зеленський має підписати документ до четверга, 27 листопада. Цей документ вимагає від України відмовитись від частини територій, погодитись на обмеження чисельності своєї армії та ніколи не претендувати на вступ до НАТО, що для багатьох українців є формою капітуляції.

До Женеви для участі в перемовинах прибули спецпосланець США Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо, а також міністр армії США Деніел Дрісколл. Делегацію України очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Перед відльотом Рубіо до Женеви Дональд Трамп заявив, що його нинішня пропозиція щодо припинення війни не є його остаточною пропозицією, що свідчить про можливу гнучкість плану.

Американський чиновник на умовах анонімності повідомив, що до початку основних переговорів у Женеві вже відбулися «позитивні та конструктивні» координаційні зустрічі між американськими та українськими посадовцями.

Надії на «вигідну угоду» та європейський контрплан

У розмовах також беруть участь радники з національної безпеки від альянсу Е3 — Франції, Великої Британії та Німеччини, а також представники Єврокомісії та Італії.

За словами американського чиновника, мета переговорів — доопрацювання угоди.

«Ми сподіваємося опрацювати остаточні деталі… щоб розробити угоду, яка буде вигідною для них [для України — ред.]», — заявив американський чиновник.

Він додав, що «нічого не буде узгоджено, доки два президенти [Трамп і Зеленський — ред.] не зустрінуться».

Напередодні зустрічі європейські та інші західні лідери заявили, що американський мирний план, який підтримує ключові вимоги Росії, є лише основою для переговорів, але потребує «додаткової роботи». Джерело в уряді Німеччини повідомило, що європейський проєкт мирного плану, заснований на пропозиції США, вже надіслано Україні та адміністрації США.

Президент України Володимир Зеленський перед початком переговорів попередив, що Україна ризикує втратити свою гідність і свободу — або підтримку Вашингтона — через цей план.