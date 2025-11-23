ТСН у соціальних мережах

Політика
653
Переговори у Женеві: США звинуватили Україну у витоках інформації — Axios

Axios розкриває деталі напруженої суперечки між США та Україною на переговорах у Женеві.

Дмитро Гулійчук
Скандал із "зливом" інформації передував оптимістичним заявам у Женеві

Скандал із "зливом" інформації передував оптимістичним заявам у Женеві / © ТСН.ua

Держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Женеві заявили, що досягли прогресу у досягненні можливої ​​угоди щодо запропонованого Вашингтоном мирного плану. Проте два джерела, обізнані з переговорами, повідомили, що оптимістичні заяви Рубіо та Єрмака пролунали через кілька годин після напруженої зустрічі в неділю вранці.

Про це пише видання Axios.

За даними журналістів, під час зустрічі американська сторона звинуватила українців у витоку негативних деталей плану в американську пресу. Українці погодилися опублікувати позитивну заяву одного зі своїх переговірників, щоб прояснити ситуацію.

Пізніше того ж дня українська сторона представила контрпропозицію з проханням про зміни до плану Трампа, повідомило джерело, обізнане з переговорами.

Джерело повідомило, що США висловили готовність внести деякі зміни на основі української контрпропозиції.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 листопада, президент США Дональд Трамп звинуватив українських лідерів в невдячності.

У відповідь Зеленський публічно відповів на звинувачення Трампа у невдячності і подякував США.

653
