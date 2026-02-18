Переговори у Женеві: у Росії зробили першу заяву

Кремль. / © Associated Press

У Російській Федерації зробили першу заяву про результати першого дня тристоронніх мирних переговорів у Женеві.

Про зустріч висловилася речниця російського МЗС Марія Захарова у коментарі росЗМІ.

З її слів, будь-який крок, «який може призвести до врегулювання ситуації, має велике значення».

Захарова у традиційній кремлівській манері звинуватила Київ у начебто «бажаннях» зірвати мирний процес. Водночас вона і словом не обмовилася про російські атаки про Україні напередодні зустрічі у Женеві та цинічні вимоги, які висуває Москва.

Нагадаємо, вчора завершився перший день переговорів у Женеві. Втім, делегація агресорки Росії від коментарів щодо перебігу та результатів зустрічі утрималася.

Зауважимо, ще до початку переговорів речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «за підсумками контактів у вівторок (17 лютого — Ред.) новин чекати не варто». З його слів, переговори щодо України в відбуватимуться «у закритому для преси режимі».