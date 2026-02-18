- Дата публікації
Переговори у Женеві: у Росії зробили першу заяву
Москва традиційно заявляє про нібито небажання Києва до миру.
У Російській Федерації зробили першу заяву про результати першого дня тристоронніх мирних переговорів у Женеві.
Про зустріч висловилася речниця російського МЗС Марія Захарова у коментарі росЗМІ.
З її слів, будь-який крок, «який може призвести до врегулювання ситуації, має велике значення».
Захарова у традиційній кремлівській манері звинуватила Київ у начебто «бажаннях» зірвати мирний процес. Водночас вона і словом не обмовилася про російські атаки про Україні напередодні зустрічі у Женеві та цинічні вимоги, які висуває Москва.
Нагадаємо, вчора завершився перший день переговорів у Женеві. Втім, делегація агресорки Росії від коментарів щодо перебігу та результатів зустрічі утрималася.
Зауважимо, ще до початку переговорів речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «за підсумками контактів у вівторок (17 лютого — Ред.) новин чекати не варто». З його слів, переговори щодо України в відбуватимуться «у закритому для преси режимі».