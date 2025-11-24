Переговори в Женеві: що передбачає оновлений мирний план США щодо припинення війни в Україні

Україна та США погодили оновлений проєкт мирного плану щодо закінчення війни / © ТСН.ua

У Женеві (Швейцарія) 23 листопада відбулися переговори між делегаціями України, США та провідних європейських країн, де обговорювався 28-пунктовий план припинення війни.

За результатами цих зустрічей Україна та США виступили зі спільною заявою. Обидві країни наголосили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

Також на основі проведених консультацій сторони підготували оновлений рамковий документ щодо припинення вогню в Україні. Остаточне рішення і підписання документа має відбутися після особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Що відомо про новий мирний план — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Обнадійлива заява Трампа

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо можливості мирного вирішення російсько-українського конфлікту, проте застеріг від передчасних висновків.

«Чи справді можливо, що досягається значний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною??? Не вірте, поки не побачите самі, але щось добре, можливо, відбувається. Боже благослови Америку!» — написав він у своїй соцмережі.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв про досягнення величезного прогресу щодо мирного плану для України і запевнив, що остаточне рішення буде ухвалене «дуже скоро».

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Він назвав переговори з українською делегацією позитивними і продуктивними, зазначивши, що доповів Трампу про результат.

«Ми розмовляли з ним [президентом США Дональдом Трампом], я думаю, що він досить задоволений звітами, які ми йому надали про досягнутий прогрес», — сказав він.

Водночас у Білому домі повідомили, що США та Україна погодили оновлений проєкт мирного плану. Обидві сторони підтвердили, що майбутня мирна угода повинна повністю підтримувати суверенітет України.

«В результаті обговорень сторони розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду», —йдеться у заяві Білого дому.

Українська делегація підтвердила свою вдячність за непохитну відданість США та президента Дональда Трампа невпинним зусиллям Києва, спрямованим на припинення війни.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українська делегація вже повертається додому після переговорів у Женеві. За його словами, він чекає на повноцінну доповідь сьогодні ввечері щодо перебігу перемовин та ключових акцентів, озвучених міжнародними партнерами.

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

«За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків і таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною», — заявив Зеленський.

Також виступаючи на парламентському саміті Кримської платформи у Стокгольмі 24 листопада, президент заявив, що країна переживає «критичний момент» на тлі великого політичного та медійного тиску.

Він наголосив, що Путін прагне «легального визнання того, що він вкрав», та хоче зламати принципи територіальної цілісності, що є найбільшою небезпекою для всього світу.

Війна в Україні. Знищений росіянами Покровськ / © Associated Press

Президент підтвердив тісну координацію зі США та європейськими партнерами для завершення війни. Зокрема, зі Сполученими Штатами скоординовано кроки для збереження на столі переговорів надзвичайно важливих питань: повне звільнення всіх українських в’язнів, включно з цивільними та викраденими дітьми, за формулою «всіх на всіх».

Він додав, що Україна продовжить шукати компроміси, які лише посилюватимуть, а не послаблюватимуть державу.

Раніше Зеленський запевняв, що позицію України «чують» представники американського президента Дональда Трампа, але попередив, що російська позиція «стала заходити» через українців.

«Червоні лінії України»

Міністерство закордонних справ України 24 листопада повідомило про активну роботу щодо «мирного плану» для України.

Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що основою для документа слугують американські напрацювання. За його словами, переговори, зокрема в Женеві, пройшли конструктивно, оскільки американська делегація активно прислухається до українського внеску, і низка положень вже перебуває в процесі детального опрацювання та уточнення.

Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

У МЗС зауважили, що існує робоча «рамка» майбутньої угоди, але це ще не фінальний текст. Частина питань обговорюватиметься на рівні президентів України та США.

Окремо він прокоментував роль Європи, наголосивши, що збереження єдності в підходах є ключовим. За його словами, питання, що стосуються ЄС, НАТО та колективних безпекових механізмів, буде винесено в окремий напрям роботи.

«Це рішення підтримують усі залучені сторони», — уточнив він.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив «червоні лінії» для будь-якої майбутньої мирної угоди та назвав, які вимоги Україна не готова переглядати на переговорах.

Ці непорушні принципи включають:

територіальну цілісність: жодного юридичного визнання окупації Росією;

безпеку ЗСУ: відсутність обмежень на розвиток і роботу Збройних сил України;

політичний курс: жодних заборон на майбутні оборонні чи політичні союзи, зокрема НАТО;

євроатлантичну інтеграцію: вступ до ЄС і НАТО має бути невід’ємною частиною плану для забезпечення довгострокової безпеки країни.

Час на ухвалення рішення щодо мирного плану може бути змінений

За даними The Economist, кінцевий термін для України на погодження мирного плану від Дональда Трампа може бути подовжено на тиждень (після початкової дати 27 листопада).

Видання зазначає, що цей новий план може ускладнити дії Європи щодо конфіскації заморожених російських активів.

Водночас Україна та США обговорюють можливий візит президента Зеленського до Вашингтона для особистого обговорення з американським лідером Трампом найчутливіших елементів плану, зокрема питання територій.

Як зазначають джерела «Суспільного», зустріч президента Володимира Зеленського зі своїм американським колегою Дональдом Трампом цього тижня не запланована.

Що кажуть у Європі

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн високо оцінили суттєвий прогрес на мирних переговорах щодо України в Женеві, передає «Укрінформ».

За словами Кошти, зустріч США, України та представників ЄС була конструктивною і досягнуто прогресу з низки питань.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта / © Associated Press

Він підкреслив, що питання, які безпосередньо стосуються Євросоюзу (зокрема санкції та заморожені активи), вимагають повної участі та рішення ЄС, а також привітав зусилля президентів Зеленського і Трампа.

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також вітає прогрес, досягнутий вчора в Женеві на переговорах між США та Україною, пише Sky News. Водночас там зазначають, що залишилися певні «невирішені питання», які в «найближчі дні й тижні» будуть обговорені.

Своєю чергою прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що Росія могла активізувати переговорний процес зараз лише тому, що її економіка слабка і вона не в змозі вести далі війну, передає «Укрінформ».

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що для того, щоб отримати місце за столом мирних переговорів, ЄС необхідно вжити заходів щодо використання заморожених російських активів. Це питання вимагає негайних дій від ЄС, передає Bloomberg.

«Зараз саме час ухвалити рішення. Тому треба діяти, інакше Європа втратить можливість відіграти відповідну роль», — заявив очільник МЗС Литви.

Окрім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок і скорочення її оборонних можливостей, зазначає «Укрінформ».

Канцлер наголосив, що будь-який мирний план для України має бути погоджений з європейськими партнерами.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

«Європа стоїть згуртовано, дуже єдиною у цей, без перебільшення, доленосний момент. Існує високий рівень спільного розуміння, зокрема в оцінці ситуації, яка зараз складається в Україні», — зазначив Мерц.

Окрім того, президент Чехії Петр Павел застерігає, що виключення Києва з процесу може нагадати події 1938 року, коли без участі Чехословаччини був підписаний Мюнхенський договір.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто вважає, що мирний план від США є можливістю закінчити війну в Україні, цитує The Telegraph.

Він закликав кожного європейського політика «повністю і беззастережно підтримати цей план», зазначає видання.

«Мирний план» США зазнав змін

Радник керівника Офісу президента Олександр Бевз заявив, що мирний план США із 28 пунктів у первинному вигляді більше не актуальний. За його словами, документ суттєво змінили після переговорів між Україною та США в Женеві.

«Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Кожне зауваження української сторони отримало реакцію», — повідомив він.

Бевз заявив, що українська делегація зіткнулася з масштабними маніпуляціями, а документ обріс чутками. Він уточнив, що рішення щодо найскладніших і найчутливіших пунктів ухвалюватимуть президенти України та США.

Водночас видання Financial Times повідомляє, що початковий американський проєкт мирної угоди був скорочений до 19 позицій. Які саме пункти були вилучені, наразі не повідомляється.

Також медіа зазначило, що лідери ЄС скликали терміновий саміт 24 листопада, щоб обговорити прогрес у Женеві та вирішити, як рухатися далі, повідомили чиновники, залучені до підготовки.

За яких умов спрацює «мирний план Трампа»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що мирний план від США має відповідати законним очікуванням і потребам безпеки сторін, не створюючи «нову нестабільність».

«Чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому як, і саме це потрібно вирішити», — зазначив він.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

За його словами, коли будуть встановлені відповідні рамки, які задовольнять усі сторони, це може відкрити шлях «до довгострокового вирішення» конфлікту.

Водночас 24 листопада Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. В Анкарі поінформували за підсумками розмови, що «Туреччина продовжуватиме свої зусилля для закінчення російсько-української війни шляхом встановлення справедливого та тривалого миру».

У Кремлі заявляють про «модифікацію» мирного плану від США

Помічник президента Росії Юрій Ушаков надвечір 24 листопада заявив, що проєкт мирного плану від США щодо завершення війни буде змінений.

«Проєкт американського плану щодо України піддаватиметься модифікації з боку Росії, України, Європи та США», — цитують Ушакова пропагандистські ЗМІ.

Кремль / © Pixabay

Також він заявив, що багато положень американського плану щодо України, з яким ознайомилася Москва, «видаються прийнятними».

Водночас він зауважив, що Росії «не підходить» мирний план для врегулювання війни, запропонований країнами ЄС. За словами Ушакова, положення цього документа «не конструктивні».

Окрім того, помічник кремлівського диктатора припустив, що найближчим часом Вашингтон може вийти на контакт із Москвою для обговорення деталей американського мирного плану. Однак «наразі конкретних домовленостей немає».

Чи погодиться Росія на мирний план щодо припинення вогню в Україні

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські посадовці та ультранаціоналісти послідовно відкидають усі мирні пропозиції, включно з 28-пунктовим планом США, оскільки вони не відповідають максималістським вимогам Кремля. За оцінками фахівців, ці вимоги передбачають фактичне знищення української державності та суттєве послаблення НАТО.

Зокрема, заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков 22 листопада підтвердив незмінність цієї позиції, посилаючись на вимоги Путіна, озвучені на саміті на Алясці (серпень 2025 року — Ред.).

Рябков знову назвав «первинними причинами» війни розширення НАТО та нібито дискримінацію росіян в Україні, давши зрозуміти, що Москва не відмовилася від своїх початкових воєнних цілей.

Війна в Україні / © Getty Images

Окрім того, інші кремлівські чиновники та воєнні блогери також відкинули план США як «неприйнятний».

Вони наголосили, що будь-яка оборонна допомога Україні суперечить меті «демілітаризації» (знищення української армії — Ред.), а мирна угода не повинна заважати Росії захоплювати додаткові території.

«Сукупність цих заяв свідчить, що Кремль не зацікавлений у компромісах та формує внутрішнє інформаційне тло для відхилення мирного плану», — вважають аналітики.

У ISW наголосили, що РФ «навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не передбачає капітуляцію України». Водночас там зауважують, що Україна та Захід можуть використати низку важливих слабких місць Росії, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів і піти на реальні поступки.

