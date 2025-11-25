ТСН у соціальних мережах

Зеленський і Трамп можуть зустрітися вже найближчим часом: Умєров сказав, про що вдалося домовитися в Женеві

Умєров назвав зустрічі у Женеві продуктивними й конструктивними.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Секретар РНБО Рустем Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров / © Getty Images

Секретар РНБО Рустем Умєров прокоментував зустрічі в Женеві. Делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди.

Про це написав секретар РНБО Рустем Умєров.

«Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля Президента Трампа, спрямовані на завершення війни», — зазначив він.

За його словами, делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

«Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом», — завершив він.

Раніше переговори з американськими та європейськими партнерами у Женеві прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, фінальний документ, який ляже в основу можливого мирного процесу, суттєво доопрацьовано.

«Наша делегація повернулася з Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним», — зазначив український лідер.

