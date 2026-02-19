Переговори у Женеві: в адміністрації Трампа прокоментували результати зустрічі

Дональд Трамп. / © Associated Press

Після тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США у Женеві було досягнуто «реального прогресу».

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Reuters.

З її слів, сторони будуть надалі «продовжувати спільну роботу над мирною угодою». Левітт зауважила, що незабаром відбудеться ще одна серія переговорів.

«Минув черговий раунд тристоронніх переговорів США-Росія- Україна. Досягнуто реального прогресу, обидві сторони домовилися поінформувати своїх лідерів і надалі разом працювати над мирною угодою», — наголосила вона.

За словами прессекретарки Білого дому, американський президент Дональд Трамп вважає чотирирічну війну в Україні «дуже несправедливою не лише для росіян та українців, які втратили життя», але й для платників податків США, які «фінансували цю війну». Водночас посадовиця нагадала, що США все ще продають зброю країнам НАТО, які потім відправляють озброєння до України.

Переговори у Женеві

Переговори у Женеві тривали два дні — 17-18 лютого. Після першого дня представники агресорки РФ утрималися від публічних коментарів, але після другої зустрічі очільник делегації Володимир Мединський заявив, що перемовини були «важкими, але діловими».

Член делегації України, очільник Офісу президента Кирило Буданов також назвав переговори у Женеві «непростими», але важливими. Втім, інших деталей він не повідомив.

Своєю чергою, голова переговорної групи Рустем Умєров, коментуючи результати переговорів з Росією, заявив, що «частину питань вдалося уточнити, по частині — триває додаткове узгодження». З його слів, просування є, але «поки без деталей».