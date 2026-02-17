ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Переговори у Женеві зайшли «в глухий кут» — Axios

Переговорний процес у Женеві щодо врегулювання війни в Україні опинився під загрозою зриву, пише журналіст Axios.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Делегація країни-агресорки Росії на переговорах у Женеві

Делегація країни-агресорки Росії на переговорах у Женеві / © Associated Press

Тристоронні переговори про врегулювання війни в Україні, що відбулися 17 лютого в Женеві, зайшли в глухий кут.

Про це у соцмережі X повідомив кореспондент Axios Барак Равід із посиланням на джерела.

«Два обізнаних джерела повідомили мені, що переговори в політичній групі в Женеві сьогодні „забуксували“. Джерела зазначили, що причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським», — йдеться в дописі.

Водночас, польський політолог Даніель Шеліговський, коментуючи цей пост, зауважив, що Мединський — не новий переговірник.

«Мединський — не новий, а старий російський головний переговірник. Він вже очолював російську команду навесні 2022 року, і його роль полягала в тому, щоб перешкоджати будь-яким серйозним розмовам. Те, що Путін досі тримає його на цій посаді, сигналізує про те, що кремлівський дід не має наміру йти на компроміс», — зазначив поляк.

Раніше у Reuters написали, що територіальні вимоги Кремля заблокували переговори в Женеві.

Про що говорили Україна, США та РФ у перший день перемовин у Женеві, йдеться у цій статті.

