Переговори у Женеві зайшли «в глухий кут» — Axios
Переговорний процес у Женеві щодо врегулювання війни в Україні опинився під загрозою зриву, пише журналіст Axios.
Тристоронні переговори про врегулювання війни в Україні, що відбулися 17 лютого в Женеві, зайшли в глухий кут.
Про це у соцмережі X повідомив кореспондент Axios Барак Равід із посиланням на джерела.
«Два обізнаних джерела повідомили мені, що переговори в політичній групі в Женеві сьогодні „забуксували“. Джерела зазначили, що причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським», — йдеться в дописі.
Водночас, польський політолог Даніель Шеліговський, коментуючи цей пост, зауважив, що Мединський — не новий переговірник.
«Мединський — не новий, а старий російський головний переговірник. Він вже очолював російську команду навесні 2022 року, і його роль полягала в тому, щоб перешкоджати будь-яким серйозним розмовам. Те, що Путін досі тримає його на цій посаді, сигналізує про те, що кремлівський дід не має наміру йти на компроміс», — зазначив поляк.
Раніше у Reuters написали, що територіальні вимоги Кремля заблокували переговори в Женеві.
Про що говорили Україна, США та РФ у перший день перемовин у Женеві, йдеться у цій статті.