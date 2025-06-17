Переговори Україна-Росія: у Путіна зробили заяву про наступний раунд

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Getty Images

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков висловився про наступний раунд переговорів з Україною щодо війни.

Пєскова цитують російські засоби масової пропаганди.

Речник очільника Кремля заявив, що найближчими днями настане черга виходу на розуміння про можливі терміни продовження роботи з «українського напряму».

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«Розуміння про наступний раунд переговорів з Україною поки що немає», — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 14 червня президент України Володимир Зеленський заяв, що переговори з Росією можуть продовжитися після завершення складного процесу обміну полоненими. Саме від нього залежить подальший діалог.

Того ж дня Зеленський обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим можливість наступних дипломатичних кроків, і що саме має бути забезпечено для процесу перемовин.

16 червня Пєсков заявляв, що конкретна дата наступного раунду переговорів Москви і Києва наразі не визначена. Він також сказав, що не йдеться про те, щоб змінити Стамбул на якийсь інший переговорний майданчик.

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