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Переговори Україна-Росія: у Путіна зробили заяву про наступний раунд
Заява Дмитра Пєскова залишається невизначеною щодо конкретних термінів нових переговорів.
Речник президента Росії Дмитро Пєсков висловився про наступний раунд переговорів з Україною щодо війни.
Пєскова цитують російські засоби масової пропаганди.
Речник очільника Кремля заявив, що найближчими днями настане черга виходу на розуміння про можливі терміни продовження роботи з «українського напряму».
«Розуміння про наступний раунд переговорів з Україною поки що немає», — сказав Пєсков.
Нагадаємо, 14 червня президент України Володимир Зеленський заяв, що переговори з Росією можуть продовжитися після завершення складного процесу обміну полоненими. Саме від нього залежить подальший діалог.
Того ж дня Зеленський обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим можливість наступних дипломатичних кроків, і що саме має бути забезпечено для процесу перемовин.
16 червня Пєсков заявляв, що конкретна дата наступного раунду переговорів Москви і Києва наразі не визначена. Він також сказав, що не йдеться про те, щоб змінити Стамбул на якийсь інший переговорний майданчик.