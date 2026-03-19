Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в переговорному процесі Москви та Києва за посередництва Вашингтона виникла пауза.

«Тристороння група — на паузі», — повідомив Пєсков російським ЗМІ.

Однак робота в рамках двосторонньої російсько-американської робочої групи, присвяченої економічним аспектам, триває зазначив він.

За словами Пєскова, Росія продовжить контактувати з Україною з питань обміну полоненими та тілами загиблих військовослужбовців.

«Робота в цьому напрямі триватиме», — додав він.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios наголосив, що Київ і Москва повинні завершити війну якомога швидше, а часу на «філософствування» немає. Він висловив побоювання, що російська делегація може намагатися перетворити переговори на формальність або повернутися до вихідних позицій, щоб виграти час для своїх військових на фронті.

За словами Володимира Зеленського, він прийняв пропозицію США провести черговий раунд переговорів, хоча невідомо, чи погодиться на таку зустріч Росія.

Напередодні помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що РФ «запрошує» Володимира Зеленського до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, якщо Зеленський погодиться, Кремль нібито готовий організувати безпеку президентові України.

«Президент наш, кілька разів спілкуючись із журналістами, теж говорив: якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, то ми запрошуємо його до Москви і ми гарантовано забезпечимо йому безпеку та необхідні умови для роботи», — сказав Ушаков.

Запрошення з Кремля з’явилося на тлі слів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який підтвердив готовність Зеленського до безпосередньої зустрічі з Путіним. З його слів, Київ розглядає такий формат як можливість обговорити ключові питання про війну, а саме територіальну цілісність України та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Зеленський виключив можливість проведення безпосередніх переговорів із Володимиром Путіним на території Росії або Білорусі. Глава держави підкреслив, що запрошення української сторони до Москви є лише політичною грою тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни.

Напередодні Зеленський сказав, що з переговорами України, Росії та США щодо завершення війни відбувається справжня «Санта-Барбара» — через війну на Близькому Сході.