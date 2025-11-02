- Дата публікації
Категорія
Політика
Переговори України і РФ: у Туреччині зробили заяву
Дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного завершення війни в Україні, наголосили в МЗС Туреччини.
Очільник Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердить готовність Стамбулу стати посередником у новому раунді переговорів між Україною і Москвою.
Про це повідомляє Yeni Şafak.
«Три раунди переговорів між делегаціями РФ і України в Стамбулі привели до відчутних результатів, зокрема до обміну полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами. Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення кризи в Україні», — зазначив він.
Нагадаємо, у Стамбулі 16 травня 2025 року відбулися перші прямі переговори України та Росії від 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки територій для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину й Сумщину.
Про великий обмін у кілька етапів домовились 2 червня на переговорах між Україною та Росією. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.
23 червня Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Київ запропонував Москві провести зустріч Зеленського і Путіна за участі президентів Туреччини й США до кінця літа, однак цього не сталося.