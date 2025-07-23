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Переговори України і Росії: Зеленський затвердив список делегації
Умєров знову очолить делегацію для перемовин із російською стороною.
Президент України Володимир Зеленський затвердив список делегації для участі в переговорному процесі із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.
Про це свідчить указ №539, що оприлюднений на сайті глави держави.
Очільником делегації призначено секретаря РНБО Рустема Умєрова. Зауважимо, що політик також був керівником делегації й під час попередніх раундів переговорів з росіянами у Стамбулі - 16 травня і 2 червня. Тоді був керівником Міноборони України.
До складу увійшли представники Офісу Президента, МЗС, ЗСУ, СБУ, розвідки та інших структур. Зокрема:
Бевз Олександр Олександрович - радник керівника Офісу президента,
Кислиця Сергій Олегович - перший заступник міністра закордонних справ України,
Луговський Олег Васильович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки,
Поклад Олександр Валентинович - заступник голови Служби безпеки України,
Шевченко Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.
Нагадаємо, 22 липня Володимир Зеленський заявив, що нові переговори з Росією у Стамбулі відбудуться “найближчим часом”. Ймовірною датою називають середу, 23 липня.
У Кремлі заявили, що готові до нової зустрічі. Їхню делегацію традиційно очолить помічник “фюрера” Володимир Мединский. Обговорення проєктів меморандумів Москви та Києва “стане темою переговорів”. У Москві наголошують, що “у питанні українського врегулювання має намір забезпечувати свої інтереси”.