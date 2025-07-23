Переговори України і Росії: Зеленський затвердив список делегації

Переговори у Туреччині. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський затвердив список делегації для участі в переговорному процесі із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Про це свідчить указ №539, що оприлюднений на сайті глави держави.

Очільником делегації призначено секретаря РНБО Рустема Умєрова. Зауважимо, що політик також був керівником делегації й під час попередніх раундів переговорів з росіянами у Стамбулі - 16 травня і 2 червня. Тоді був керівником Міноборони України.

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До складу увійшли представники Офісу Президента, МЗС, ЗСУ, СБУ, розвідки та інших структур. Зокрема:

Бевз Олександр Олександрович - радник керівника Офісу президента,

Кислиця Сергій Олегович - перший заступник міністра закордонних справ України,

Луговський Олег Васильович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки,

Поклад Олександр Валентинович - заступник голови Служби безпеки України,

Шевченко Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, 22 липня Володимир Зеленський заявив, що нові переговори з Росією у Стамбулі відбудуться “найближчим часом”. Ймовірною датою називають середу, 23 липня.

У Кремлі заявили, що готові до нової зустрічі. Їхню делегацію традиційно очолить помічник “фюрера” Володимир Мединский. Обговорення проєктів меморандумів Москви та Києва “стане темою переговорів”. У Москві наголошують, що “у питанні українського врегулювання має намір забезпечувати свої інтереси”.

Дата публікації 17:05, 21.07.25 Кількість переглядів 197 Трамп зустрінеться з Путіним у Китаї? Цього не очікував ніхто

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