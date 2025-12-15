Переговори України і США про мирний план: коли продовжаться і що буде далі

Володимир Зеленський, Фрідріх Мерц, Джаред Кушнер та Стів Віткофф / © Володимир Зеленський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Розпочаті 14 грудня переговори щодо мирного плану США за участю президента України Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, спецпосланців президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера продовжаться у Берліні 15 грудня о 12:00 за Києвом.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформацію від Офісу президента України.

Після переговорів про мирний план у Зеленського на 14:00 запланована зустріч із федеральним президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром, а потім — зі спікеркою Бундестагу Юлією Клекнер.

Реклама

Пізніше цього ж дня Зеленський разом із Мерцом візьме участь у церемонії закриття українсько-німецького економічного форуму. Ввечері глава держави зустрінеться з лідерами країн Євросоюзу, Сполученого Королівства, Єврокомісії, Європейської Ради, НАТО.

Нагадаємо, 14 грудня українська та американська делегації провели у Берліні переговори щодо мирного плану США, які тривали 5 годин. На зустрічі з Віткоффом і Кушнером були присутні Зеленський, секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, перший заступний очільника МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. Анонсувалося, що перемовини продовжаться 15 грудня.

Після учорашньої зустрічі Віткофф заявив про «досягнення значного прогресу». Спецпосланець президента США сказав, що представники держав провели «поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану» та економічного порядку денного.