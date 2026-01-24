Переговори України, Росії та США завершилися: перші підсумки

Тристоронні переговори України, Росії та США

Тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в столиці Об’днаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, пройшли конструктивно.

Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід з посиланням на українських чиновників.

«Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були „позитивними“ та „конструктивними“, повідомили мені українські посадовці», — написав він.

За словами журналіста, наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.

Пропагандисти російського державного агентства ТАСС з посиланням на власні джерела підтвердили, що переговори в Абу-Дабі будуть продовжені найближчими днями.

Російські джерела стверджують, що зустріч не пройшла безрезультатно.

«Про результати переговорів щодо України в Абу-Дабі оголосять уповноважені особи у столицях», — повідомило джерело ТАСС.

Нагадаємо, 23 січня відбувся перший раунд переговорів. Українську делегацію представляли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та заступник голови ОП Сергій Кислиця.

Сьогодні, 24 січня, до української делегації приєдналися начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника Головного управління розвідки генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

Раніше агентство Reuters припустило, що 23 січня на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі жодного компромісу не було досягнуто, оскільки Росія продовжує свої атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, в ніч проти 24 січня Росія атакувала Україну, застосувавши літаки стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці.