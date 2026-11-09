Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: у Вашингтоні розкрили теми обговорення

Переговори України, США та РФ відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі / © ТСН.ua

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Під час першого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10-11 листопада сторони планують обговорити механізми контролю за припиненням вогню та гарантії безпеки після закінчення бойових дій. Територіальні питання мають стати темою окремої сесії.

Про це повідомив американський високопосадовець на умовах анонімності в коментарі «Суспільному».

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За його словами, американську сторону під час обговорення механізмів моніторингу перемир’я представлятиме генерал Алексус Гринкевич.

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Наступний етап переговорів буде присвячений безпековим питанням. Зокрема, учасники мають розглянути занепокоєння України та Росії, а також механізми, які не допустять поновлення бойових дій у майбутньому.

Територіальні питання винесуть на другу сесію зустрічей в Абу-Дабі.

Раніше керівник української делегації Рустем Умєров повідомив, що під час переговорів також заплановані окремі зустрічі з представниками Європейського Союзу та НАТО.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, упродовж 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори за участі України, США та РФ.

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Раніше держсекретар Білого дому Марко Рубіо заявив, що на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі США представлятимуть спецпосланці Стів Віткофф і Джарерд Кушнер.

Тим часом у ЗМІ вже розкрили деталі переговорів. Є інформація, що перед дводенними переговорами в Абу-Дабі Україна та Росія непублічно демонструють гнучкість щодо обміну територіями, доки США посилюють зусилля для завершення війни.

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