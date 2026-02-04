ТСН у соціальних мережах

Політика
9
1 хв

Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися — що далі

Перший день мирних переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі завершився. Українська сторона прагне з’ясувати реальні наміри росії та США.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тристоронні переговори в Абу-Дабі

Перший день нового раунду тристоронніх мирних переговорів між Україною, США та росією в Абу-Дабі завершився. Переговори відновляться пізно вранці в четвер за місцевим часом.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у X.

За словами джерела, знайомого з ситуацією, українська сторона на цьому дводенному раунді прагне зрозуміти, на що реально налаштовані росіяни та американці.

Нагадаємо, що в Абу-Дабі 4 лютого стартував черговий раунд переговорів, а про перебіг кожного етапу інформують Президента України, повідомив голова української делегації.

МЗС підкреслює, що ключова мета України — оцінити реальні наміри всіх учасників переговорів та знайти можливі шляхи досягнення миру.

Доповнюється

9
