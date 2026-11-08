Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі: одна з країн Європи заявила про свою участь

Переговори в Абу-Дабі відбудуться 10–11 листопада / © ТСН

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На 10-11 листопада в Абу-Дабі запланована тристороння зустріч між делегаціями України, США та Росії, щоб спробувати відновити переговорний процес. На цих переговорах будуть представники Європи, зокрема, Франція.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі RTL.

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«Європейці будуть добре представлені, а Франція буде в Абу-Дабі для участі в цих дискусіях. Я поки що не можу сказати вам, хто представлятиме Францію цього разу, але вона точно буде там», – додав він.

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За словами посадовця, Франція висловить свою думку щодо Європи, оскільки «вона найбільше постраждає».

«Останніми тижнями європейці висловили свою думку. Вони заявили американському посереднику, що жодна дискусія щодо майбутнього континенту не може ігнорувати наші очікування та вимоги», – наголосив Жан-Ноель Барро.

Остання зустріч такого типу між російською, українською та американською делегаціями відбулася в середині лютого в Женеві, але не призвела до жодного прогресу у врегулюванні війни. Адже вимоги Москви цинічні та неприйнятні для Києва.

Переговори в Абу-Дабі — що відомо:

В Абу-Дабі 10–11 листопада мають відбутися мирні переговори за участі делегацій України, США та Росії. Володимир Зеленський назвав ключові теми переговорів про мир. Зокрема, це припинення вогню, суверенітет і територіальна цілісність України.

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов увійде до делегації України. Очолювати переговорну групу буде тепер вже голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що делегацію РФ очолить помічник Путіна Володимир Мединський, який був головним переговорником на зустрічі у Женеві у лютому 2026 року.

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