Мирні переговори в Абу-Дабі: вибули основні перемовники від США

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Спецпосланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі в наступному раунді перемовин між Україною та Росією, який запланований на 1 лютого в Абу-Дабі.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у комітеті Сенату з міжнародних відносин.

За словами Рубіо, американська сторона зберігає інтерес до переговорного процесу, проте склад дипломатичної місії зазнає змін. Причини відсутності Віткоффа та Кушнера, які були активно залучені до попередніх раундів переговорів, держсекретар не розкрив.

Реклама

«Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі в наступних перемовинах», — зазначив Рубіо, відповідаючи на запитання сенаторів щодо американської стратегії посередництва.

Раніше ми писали, що наступна тристороння зустріч делегацій Росії, України та США в Абу-Дабі запланована на неділю, 1 лютого.

Марко Рубіо заявив про досягнення загальної угоди щодо гарантій безпеки для України.

До слова, Україна готується до підписання масштабного мирного плану зі США, який складатиметься з 20 пунктів. Окремий документ Сполучені Штати планують підписати з Росією.