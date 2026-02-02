Стів Віткофф, спецпредставник президента США Дональда Трампа, долучиться до чергового раунду перемовин України, США та РФ в ОАЕ

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією, які відбудуться в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

За його словами, 3 лютого Віткофф прибуде до Ізраїлю, де проведе зустрічі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими високопосадовцями. Після цього спецпредставник США вирушить до Абу-Дабі.

У середу та четвер, 4-5 лютого, Віткофф проведе ще один раунд переговорів з представниками Росії та України. Наразі зустріч із іранською стороною не запланована, однак контакти з цього питання тривають.

«Американський посадовець підтвердив, що спецпредставник США Віткофф завтра прибуде до Ізраїлю, де зустрінеться з прем’єр-міністром Нетаньягу та іншими високопосадовцями. Після цього Віткофф вирушить до Абу-Дабі, де в середу та четвер проведе ще один раунд переговорів з Росією та Україною. Наразі зустріч з іранською стороною не запланована, однак контакти з цього питання тривають», — написав журналіст в Х.

Що відомо про наступні переговори України з РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч між Україною, США та Росією відбудеться, як і заплановано, в ОАЕ. За його словами, там обговорюватимуть ситуацію на Донбасі.

Як повідомляли ЗМІ, під час попередніх раундів у Абу-Дабі компромісів досягти не вдалося, при цьому США та Росія здійснюють тиск на Україну.

Наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин дійсно заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.