Переговори України та РФ: Єрмак пояснив, якими мають бути наступні кроки американців

Андрій Єрмак

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Голова ОПУ Андрій Єрмак прокоментував, як мають відбуватися переговори з РФ. Так, спершу потрібно досягти 30-денного перемир’я, що контролюватиметься партнерами, а лідерство серед них — за США.

Про це Єрмак сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

Шлях до переговорів

Позиція України полягає в тому, що нам потрібен справедливий і довгостроковий мир, забезпечений гарантіями безпеки.

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«І тому ми продовжуємо наполягати, що як перший крок для початку будь-яких переговорів має бути оголошене 30-денне перемир’я, яке чітко моніторитиметься. Ми вважаємо, що лідерство має бути за американцями, які мають для цього всі можливості. Безумовно, за участю європейців», — зазначив він.

На всіх етапах має брати участь Європа, тому що Україна — це частина Європи, Україна — майбутній член Європейського Союзу.

«Після цього може початися узгодження формату переговорів. Весь перелік питань, які потрібні для закінчення війни, стане предметом цих переговорів. Україна має бути сильною на цих переговорах», — зазначив Єрмак.

Він наголосив: Україна точно не дозволить із собою розмовляти мовою будь-яких ультиматумів. Основою цих переговорів має бути міжнародне право, статут Організації Об’єднаних Націй. Відповідно, Україна займає проактивну позицію, чітку позицію.

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«Якщо Росія згодна, значить, ми переходимо до наступного етапу, який теж зрозумілий і до якого готові наші партнери. Якщо ні, то будь ласка, має бути тиск на Росію і санкціями, і іншими діями, абсолютно конкретно і чітко. Тому що ми не віримо Росії. Ми вважаємо, що вони розуміють тільки мову сили. Питань до України немає, і тому на сьогодні питання в позиції Росії», — завершив Андрій Єрмак.

Раніше керівник Офісу президента наголосив: американські партнери розуміють, що потрібно Україні. Крім того, розглядаються варіанти гарантій безпеки за участі різних країн. Робота в напрямку гарантій безпеки не припинялася, і сьогодні вже «вимальовується певна система».

«Ось, наприклад, Україна отримала статус у JEF, тобто в Об’єднаному експедиційному корпусі 10-ти північноєвропейських країн. У нас є „коаліція рішучих“. Американська сторона вже неодноразово публічно заявляла про те, що готова до певних варіантів гарантій безпеки. Сьогодні багато варіантів лежить на столі», — сказав Єрмак.