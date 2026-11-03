Переговори України та РФ за посередництва США в Абу-Дабі: Німеччина та Британія пояснили свій скептицизм

Україна, Росія, США / © ТСН

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Міністри оборони Німеччини та Великої Британії Борис Пісторіус і Вес Стрітінг скептично оцінили перспективи майбутніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Про це вони заявили на спільній пресконференції в Берліні 2 листопада, повідомляє Укрінформ.

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Пісторіус пояснив свою позицію досвідом попередніх років: за його словами, після численних дискусій і переговорів російські бомбардування та атаки на Україну лише посилювалися.

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Він також наголосив, що проблема полягає не в Зеленському, а подальших дій тепер мають ужити американський президент і Путін.

На переконання глави Міноборони ФРН, тривалий і справедливий мир, який гарантує суверенітет та територіальну цілісність України, неможливий без участі європейців. Саме від європейських держав очікують участі в реалізації майбутніх домовленостей.

Стрітінг підтримав оцінку німецького колеги. Він зазначив, що партнери прагнуть дипломатичного прориву, однак завершення війни має відбутися на прийнятних для України умовах.

«Не може бути жодного рішення щодо України без України», — наголосив британський міністр.

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Він додав, що європейські країни безпосередньо зацікавлені в результатах переговорів, адже братимуть участь у забезпеченні гарантій безпеки. Стрітінг також підкреслив, що саме Путін повинен припинити розв’язану ним агресивну війну.

Нагадаємо, Стів Віткофф повідомив, що переговори на робочому рівні між Україною та Росією за посередництва США відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Нагадаємо, що раніше йшлося про переговори без Китаю: чому Пекін усунувся від самітів щодо України

На тлі відсутності зовнішнього тиску на Кремль з боку Пекіна та відсутності власної дипломатичної гри, мирні переговори ризикують перетворитися на черговий тупиковий сценарій.

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