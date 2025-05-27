Переговори України та Росії: Лавров погодився на другий раунд у Стамбулі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров погодився на пропозицію Туреччини прийняти у Стамбулі новий раунд переговорів між Москвою та Києвом щодо війни.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан на зустрічі з Лавровим запропонував Стамбул як майданчик для проведення другого раунду перемовин Росії та України.

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«Туреччина готова прийняти новий раунд російсько-українських переговорів», — сказав Фідан на спільній із Лавровим пресконференції.

Відповідаючи на запитання про майданчик для продовження переговорів, російський міністр заявив, що «знову звернувся б до наших турецьких друзів, у Стамбулі дуже добре».

Що відомо про переговори Україна-Росія у Стамбулі?

Перший раунд переговорів між Україною та Росією 2025 року у Стамбулі відбувся 16 травня. Представники Москви категорично відкидали ідею безумовного припинення вогню. Там вдалося домовитися лише про обмін полоненими «1000 та 1000».

Після розмови президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним стало відомо, що Росія запропонує Україні меморандум про можливу майбутню мирну угоду.

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26 травня речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив про відсутність розуміння щодо продовження переговорів з Україною та щодо їхнього місця. За словами Пєскова, потрібно ще підготуватися до другого раунду.