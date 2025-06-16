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Переговори України та Росії: у Кремлі сказали, коли може відбутися наступна зустріч
Речник Кремлі Дмитро Пєсков відповів, чи є дата наступного етапу перемовин української та російської сторін.
У Кремлі прокоментували переговори з Україною. Так, конкретна дата наступного раунду поки не визначена.
Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.
Також він відповів, чи розглядається для зустрічі не Туреччина, а інша країна.
«Не йдеться про те, щоб змінити Стамбул на якийсь інший переговорний майданчик», — зазначив Пєсков.
Крім цього, представник Путіна прокоментував реакцію Заходу на операцію Ізраїлю.
«Світова спільнота розділилася в оцінках на два табори. Це для всіх хороший урок», — підсумував він.
Серед іншого Пєсков заявив, що у РФ поки не знають, скільки тіл російських військових може передати Україна в межах обміну. Мовляв, наразі відбувається порівняння цифр.
За словами речника Кремля, нібито російська сторона вже кілька днів перебуває на кордоні з Україною, щоб передати тіла військовослужбовців ЗСУ.
Також у Путіна прокоментували наміри захопити ще одну область України. Пєсков стверджує, що наступ РФ у Дніпропетровській області триває. Він висловився про те, що метою наступу у Дніпропетровській області «є роботою зі створення буферної зони».
Нагадаємо, у суботу, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим, який очолював українську делегацію на переговорах з Росією у Стамбулі.
«Детально обговорили можливість наступних дипломатичних кроків і що саме має бути забезпечено для процесу перемовин», — сказав він.
У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що Київ не зацікавлений продовжувати перемовини з Москвою, якщо не буде предметної розмови про припинення вогню.