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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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2839
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Переговори України та Росії: у Кремлі сказали, коли може відбутися наступна зустріч

Речник Кремлі Дмитро Пєсков відповів, чи є дата наступного етапу перемовин української та російської сторін.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі прокоментували переговори з Україною. Так, конкретна дата наступного раунду поки не визначена.

Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Також він відповів, чи розглядається для зустрічі не Туреччина, а інша країна.

«Не йдеться про те, щоб змінити Стамбул на якийсь інший переговорний майданчик», — зазначив Пєсков.

Крім цього, представник Путіна прокоментував реакцію Заходу на операцію Ізраїлю.

«Світова спільнота розділилася в оцінках на два табори. Це для всіх хороший урок», — підсумував він.

Серед іншого Пєсков заявив, що у РФ поки не знають, скільки тіл російських військових може передати Україна в межах обміну. Мовляв, наразі відбувається порівняння цифр.

За словами речника Кремля, нібито російська сторона вже кілька днів перебуває на кордоні з Україною, щоб передати тіла військовослужбовців ЗСУ.

Також у Путіна прокоментували наміри захопити ще одну область України. Пєсков стверджує, що наступ РФ у Дніпропетровській області триває. Він висловився про те, що метою наступу у Дніпропетровській області «є роботою зі створення буферної зони».

Нагадаємо, у суботу, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим, який очолював українську делегацію на переговорах з Росією у Стамбулі.

«Детально обговорили можливість наступних дипломатичних кроків і що саме має бути забезпечено для процесу перемовин», — сказав він.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що Київ не зацікавлений продовжувати перемовини з Москвою, якщо не буде предметної розмови про припинення вогню.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2839
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