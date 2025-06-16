Переговори України та Росії: у Кремлі сказали, коли може відбутися наступна зустріч

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі прокоментували переговори з Україною. Так, конкретна дата наступного раунду поки не визначена.

Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Також він відповів, чи розглядається для зустрічі не Туреччина, а інша країна.

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«Не йдеться про те, щоб змінити Стамбул на якийсь інший переговорний майданчик», — зазначив Пєсков.

Крім цього, представник Путіна прокоментував реакцію Заходу на операцію Ізраїлю.

«Світова спільнота розділилася в оцінках на два табори. Це для всіх хороший урок», — підсумував він.

Серед іншого Пєсков заявив, що у РФ поки не знають, скільки тіл російських військових може передати Україна в межах обміну. Мовляв, наразі відбувається порівняння цифр.

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За словами речника Кремля, нібито російська сторона вже кілька днів перебуває на кордоні з Україною, щоб передати тіла військовослужбовців ЗСУ.

Також у Путіна прокоментували наміри захопити ще одну область України. Пєсков стверджує, що наступ РФ у Дніпропетровській області триває. Він висловився про те, що метою наступу у Дніпропетровській області «є роботою зі створення буферної зони».

Нагадаємо, у суботу, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим, який очолював українську делегацію на переговорах з Росією у Стамбулі.

«Детально обговорили можливість наступних дипломатичних кроків і що саме має бути забезпечено для процесу перемовин», — сказав він.

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У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що Київ не зацікавлений продовжувати перемовини з Москвою, якщо не буде предметної розмови про припинення вогню.