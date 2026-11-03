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Переговори України та Росії за посередництвом США в Абу-Дабі: Віткофф назвав дати й теми зустрічі
США стануть посередником на переговорах 10–11 листопада, а перед ними обговорять гарантії безпеки для України з європейськими партнерами.
Переговори між Україною та Росією на робочому рівні відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США.
Про це спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив у соцмережі X.
За його словами, сторони зосередяться на післявоєнних безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних зусиллях та подальших кроках до миру.
«Сполучені Штати виступатимуть посередником у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією 10–11 листопада в Абу-Дабі, просуваючи місію президента Трампа із завершення війни», — написав Віткофф.
Окремо він анонсував зустріч американських переговорників із представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, Євросоюзу та НАТО. Вона відбудеться цього тижня у Брюсселі.
Учасники обговорять гарантії безпеки для України, післявоєнну безпекову архітектуру Європи та економічні можливості для підтримки української відбудови.
Віткофф висловив сподівання, що подальші переговори розвинуть результати попередніх зустрічей у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі й наблизять укладення всеосяжної та тривалої мирної угоди.
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