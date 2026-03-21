Переговори України та США у Флориді: Віткофф заявив про наближення до мирної угоди

Стів Віткофф / © Associated Press

У Флориді відбулися переговори делегацій США та України в межах посередницьких зусиль для досягнення мирної угоди.

Про це повідомив спеціальний посланник США Стів Віткофф.

За його словами, зустрічі були конструктивними та спрямованими на вирішення ключових питань.

«Сьогодні у Флориді делегації США та України провели конструктивні зустрічі в рамках поточних посередницьких зусиль, обговорення яких було зосереджено на звуженні та вирішенні питань, що залишилися, для наближення до всеохоплюючої мирної угоди», — заявив Віткофф.

До складу делегації США увійшли спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник Державного департаменту з питань політики Кріс Карран.

Віткофф підкреслив важливість продовження діалогу між сторонами.

«Ми вітаємо продовження співпраці з вирішенням невирішених питань, визнаючи його важливість для ширшої глобальної стабільності», — зазначив він.

Нагадаємо, українська переговорна команда завершила перший день двосторонніх консультацій з американськими партнерами у Флориді. Головною метою зустрічі стало узгодження спільних підходів для подальшого просування переговорного треку та досягнення практичних результатів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, зазначивши, що у переговорах взяли участь представники обох держав на високому рівні. Від України були присутні Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Американську сторону представляли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум і Кріс Карран.

За словами Умєрова, під час зустрічі сторони обговорили ключові безпекові та політичні питання, зосередившись на узгодженні підходів для переходу до конкретних результатів.

«За підсумками першого дня зустрічі доповіли Президенту України Володимиру Зеленському. Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу», — зазначив він.