Переговори України та США: WSJ дізнався, які питання залишаються невирішеними

Українська делегація у США / © Associated Press

На переговорах у Флориді українська та американська сторони обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективу обміну територіями між Києвом та Москвою.

Про це пише видання WSJ.

«Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питанням про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання територій, окупованих від початку повномасштабного вторгнення», — зазначають журналісти.

Вкрай складним є й обговорення питання обміну територіями в рамках мирної угоди, адже і Росії, і Україні необхідно буде розв’язати питання про законність територіальних змін, оскільки конституції обох держав забороняють поступку територій без змін законодавства.

Журналісти також підкреслили, що наразі незрозуміло, чи готовий Володимир Путін піти на поступки, які дадуть змогу обом сторонам погодитися на мирні умови.

Раніше повідомлялося, що після зустрічі української та американської делегацій у Флориді поки не визначено, де і коли відбудеться наступний раунд переговорів щодо мирної угоди. Але робочі контакти між Україною та США не припиняються.

Крім того, українська сторона на переговорах наголошувала на важливості особистого контакту між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, щоб визначити наступні кроки на найвищому політичному рівні.

Нагадаємо, 30 листопада розпочалася зустріч американської та української делегацій. Секретар РНБО Рустем Умєров очолює українську делегацію замість колишнього голови ОП Андрія Єрмака.

Мета цієї зустрічі — остаточно узгодити позиції США та України щодо проєкту мирної угоди, перед тим як Віткофф і Кушнер поїдуть до Москви на переговори з Путіним.

The Telegraph перед цим написав, що Дональд Трамп відправив Віткоффа і свого зятя до Москви, аби передати особисто Путіну, що США готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями в обмін на те, що РФ підпише мирну угоду.

Путін нещодавно заявив, що для Росії юридичне визнання «російськими» Криму і Донбасу буде одним з ключових питань у переговорах про мирний план.

ЗМІ пишуть, що Україна наполягає на особистій зустрічі Зеленського з Трампом.