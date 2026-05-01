Переговори України та Угорщини: Сибіга відповів, чи є наразі домовленості

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

Україна зацікавлена у відновленні діалогу з Угорщиною, однак конкретних домовленостей про зустрічі наразі не досягнуто. Водночас Київ наполягає: будь-які вимоги до української сторони є неприйнятними.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі кореспондентці ТСН.ua Олені Черняковій.

За його словами, нинішня Україна не є державою, якій можна висувати вимоги, і подібний підхід є неприйнятним.

«Почну з того, що зараз наша держава не та країна, від якої можна вимагати. Це неприйнятно. Будь яка форма вимог до нас — вона не сприймається нами», — зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Київ виступає за конструктивний дипломатичний діалог із Будапештом як між партнерами та сусідніми державами. Після виборів, за оцінкою очільника МЗС, з’явилося «вікно можливостей» та «вікно для активізації» двосторонніх відносин.

Окрему увагу Сибіга звернув на важливість контактів на рівні лідерів. Зокрема, Україна вже обмінювалася оцінками ситуації зі своїми європейськими партнерами після їхніх контактів із майбутнім керівництвом Угорщини.

«Безумовно, що ключовим тут є двосторонній діалог на рівні лідерів. Ми обмінювалися з нашими європейськими партнерами після їхніх контактів з майбутнім керівництвом цієї держави. Ми розуміємо цю позицію, ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше. Ми вітаємо всі зусилля, пов’язані з налагодженням такого діалогу і готовністю до зустрічей», — додав міністр.

Водночас він уточнив, що можливі зустрічі визначатимуться дипломатичними каналами — із погодженням місця та термінів обома сторонами.

«Ці зустрічі, безумовно, визначатимуться дипломатичними каналами в місцях і в терміни, погоджені сторонами», — наголосив Сибіга.

Натомість наразі, за словами Сибіги, таких домовленостей немає.

Дата публікації 17:39, 01.05.26

Нагадаємо, раніше майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір приїхати до України та ініціював зустріч із президентом Володимиром Зеленським на початку червня. Як місце переговорів він назвав Берегове на Закарпатті, де пропонує обговорити перезавантаження двосторонніх відносин і питання угорської меншини.

В Офісі президента України відповіли, що графік глави держави на червень наразі не затверджено, а формат і можливість такої зустрічі мають узгоджуватися через безпосередні контакти сторін.

Водночас мер Берегового Золтан Баб’як відкинув заяви про утиски угорської громади. За його словами, права національної спільноти врегульовано на державному рівні, а питання, що залишаються, вирішуються у межах діалогу. Він також наголосив, що представники угорської громади обіймають посади в органах влади, а освіта й культура фінансуються з бюджетів різних рівнів.

Водночас в Bloomberg прогнозують, що Мадяр, ймовірно, піде шляхом свого попередника і суперника Віктора Орбана у політиці щодо України та у вимогах до нашої держави.

