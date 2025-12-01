Переговори України зі США: чи погодили фінальний текст мирної угоди

Американська та українська делегації на переговорах у Флориді 30 листопада / © Getty Images

Фінальний текст мирної угоди між Україною та Росією ще не погоджений, але переговори Києва зі США у Флориді 30 листопада стали «кроком вперед». Головними проблемними питаннями залишаються території (Донбас) та членство України в НАТО. Водночас американська сторона підтвердила готовність надати Україні гарантії безпеки.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на поінформоване джерело.

Як минули переговори України зі США?

Учасники переговорів у Флориді ще не погодили фінальний текст мирної угоди, але зробили крок вперед.

«Переговори сфокусовані вже не стільки на рамці, яка була погоджена в Женеві, скільки на проблемних питаннях, які залишилися. Тобто ми не говоримо про те, що у нас є зараз стовідсоткове розуміння фінального тексту, але це був ще один крок вперед«, — сказав співрозмовник видання.

За словами джерела, у США добре усвідомлюють, що їхня ключова роль полягає не в тому, щоб щось нав’язати чи «переконати Україну».

«Вони розуміють, що є друга сторона, і до якого б спільного знаменника вони не дійшли з Україною, залишається російська сторона, з якою їм ще працювати. І вони розуміють, що там складніше», — зазначив співрозмовник.

Питання території та членства в НАТО

Він також додав, що значну частину розмови було присвячено питанню територій. Американці, які сприймають себе як посередників у процесі, доносять до Києва позицію РФ, яка наполягає на повному виведенні українських військ із Донбасу.

Українська делегація, за словами джерела, пояснювала, чому такий варіант неприйнятний — з огляду на конституційні норми, позицію суспільства та реальний стан справ. Тож Київ не змінює підходу: переговори про території мають вестися, виходячи з поточної лінії зіткнення.

«Процес пошуку потенційних рішень триває, але це, звичайно, дуже складне питання», — зауважив співрозмовник.

Україна також окреслила американській стороні свої аргументи щодо членства в НАТО. Делегація наголосила, що курс на вступ до Альянсу закріплений у Конституції, і зміна цього положення заради мирної угоди створила б небезпечний прецедент. Інший аргумент — неприпустимість надання будь-кому права вето на вступ нових членів до НАТО.

«Готовність чути наші аргументи з боку американців присутня. Інше питання, що вони постійно говорять: добре, ви можете бути 100% праві, але є інша сторона є, і вона вимагає ось цього і цього. Ми як медіатор маємо забезпечувати те, щоб ви прийшли до мирної угоди. Ви можете скільки завгодно логічно пояснювати свою позицію, якщо інша сторона каже „ні“ — то що ми зробимо?» — пояснив співрозмовник видання.

Гарантії безпеки для України

Під час переговорів США підтвердили свою готовність надати Україні гарантії безпеки, хоча українська та американська сторони розглядають це питання під різними кутами.

«Американці сприймають цю потенційну угоду не просто як угоду про завершення війни, яка має поставити крапку в збройному конфлікті. Вони це сприймають в більш довгостроковій перспективі, що вона має забезпечити довгостроковий мир, інвестиційну привабливість і процвітання. І це стало би успіхом для команди Трампа. Вони говорять: ми розуміємо, що без гарантій безпеки ніякої реалізації цього потенціалу не буде«, — сказало джерело.

Тоді як для України питання гарантій безпеки є більш екзистенційним, пов’язаним з майбутнім країни як такої.

«Але не важливо, з якого куту зору дивитися, важливо, щоб це було і Рубіо сьогодні знову підтвердив, що комітмент (зобов’язання — ред.) на надання гарантій є. Чи обговорювалися гарантії сьогодні детально — ні. Тому я би і не відносив це до переліку проблемних питань, які обговорювалися», — повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров, який очолював українську делегацію на переговорах у Маямі зі США 30 листопада, доповів президенту Володимиру Зеленському про їхній результат. Умєров заявив про «суттєвий поступ» у просуванні «достойного миру» та зближенні позицій з американською стороною. Він підтвердив, що ключові цілі України — безпека, суверенітет і надійний мир — залишаються незмінними. Попереду — робота над узгодженням спільного рамкового рішення.

Зеленський назвав конструктивними переговори щодо мирного плану, які були спрямовані на забезпечення суверенітету та національних інтересів України. Після доповіді Умєрова президент зазначив, що обговорювалися «основні параметри діалогу» та «деякі результати».

Президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори з Україною в Маямі, висловив оптимізм щодо мирного врегулювання. Він позитивно оцінив роботу своєї команди, але зазначив, що Україна має «складні проблеми», зокрема корупційну ситуацію, яка «не є корисною». Трамп вважає, що і Росія, і Україна «хотіли б, щоб це закінчилося», і тому є «хороший шанс» укласти мирну угоду.