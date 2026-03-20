Переговори України зі США: Зеленський назвав теми

Президент України Володимир Зеленський розповів про очікування від зустрічі з американською стороною у США 21 березня.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Зустріч у США 21 березня — очікування Зеленського

«Ну, передусім, у нас двостороння зустріч україно-американська у Сполучених Штатах Америки. Будуть піднімати всі питання. Підготовка щодо тристоронньої майбутньої зустрічі. Хочемо чітких дат. Хоча б приблизно», — розповів Зеленський.

За його словами, очевидно, що події на Близькому Сході та війна впливають на перенесення термінів проведення тристоронньої зустрічі. Подібні зміни вже відбувалися неодноразово, тож українська сторона очікує більшої визначеності щодо дат.

Окремо президент наголосив на необхідності продовження активного діалогу зі США.

«Друге питання. Ми бачимо, що діалог з американською стороною треба продовжувати в тісному форматі. Тому що санкції нещодавні, які американська сторона зняла з російської енергетики, відповідно все це ризики для нас. Все це збільшення грошей для Росії. Ну, і збільшення їх можливостей потім на фронті», — пояснив глава держави.

Зеленський наголосив, що ситуація є небезпечною, тому майбутня зустріч має важливе значення саме з огляду на ці ризики.

Він також зазначив, що триває робота над двосторонніми документами, які стосуються завершення війни, надання гарантій безпеки та подальшого відновлення України. За словами президента, цей процес не зупиняється, а окремі деталі ще уточнюватимуться українською стороною.

Завдання політичної частини переговорної групи у США

Зеленський також пояснив, чому в дорозі до США прибуває політична частина переговорної групи.

«Як я й говорив, що у нас був прогрес у трьохсторонньому засіданні, саме на військовому форматі. Три сторони, в принципі, погодили як моніторити припинення вогню, коли буде політична воля. Політичної волі поки що немає. Саме тому в дорозі політична підгрупа. Вони будуть розмовляти з американською стороною», — розповів глава держави.

Він додав, що українська сторона усвідомлює — росіяни не прагнуть приїжджати до США, тоді як для американської сторони, на тлі війни на Близькому Сході, власна присутність у країні залишається пріоритетною. Саме тому українська делегація вирушає до Штатів.

Нагадаємо, 19 березня Зеленський повідомив, що українська делегація (Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця) вирушила до США для проведення переговорів 21 березня. Мета зустрічі — завершити дипломатичну паузу та продовжити роботу над змістовним припиненням війни заради досягнення достойного миру.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не братиме участі в переговорах України та США 21 березня. РФ розраховує на відновлення тристороннього формату найближчим часом, а поточну паузу вважає тимчасовою.