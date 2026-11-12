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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори в Абу-Дабі – Берлін натякнув на можливу розмову Мерца з Путіним

У Берліні вважають, що після мирних переговорів в Абу-Дабі ймовірність контактів між Мерцом і Путіним зросла.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Після переговорів в Абу-Дабі можлива розмова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом РФ Володимиром Путіним. У Берліні заявили, що в ОАЕ вдалося досягти порозуміння щодо основних засад врегулювання.

Про це повідомляє Die Zeit, яке цитує речника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса.

«Ми досягли в Абу-Дабі розуміння щодо основних засад. Тепер це розуміння передають і президенту Росії, і на цій основі можуть розвиватися розмови», — сказав Корнеліус.

У Кремлі своєю чергою повідомили, що Путін відкритий до контактів з ЄС і з Мерцом.

Нагадаємо, після складних переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі американські спецпосланці вирушають до Москви. У Кремлі вже визначили час зустрічі з Путіним, яка може вплинути на подальший перебіг мирного процесу.

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