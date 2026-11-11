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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори в Абу-Дабі: Буданов заявив про "суттєвий результат"

Кирило Буданов підбив підсумки дводенних переговорів в Абу-Дабі: Україна досягла суттєвого результату щодо повернення військовополонених.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Буданов розкрив деталі зустрічей в Абу-Дабі

Буданов розкрив деталі зустрічей в Абу-Дабі

Українська делегація за підсумками дводенних переговорів в Абу-Дабі досягла суттєвого результату в питанні повернення українських військовополонених. Водночас перемовини щодо закінчення війни були непростими, а позиція Києва залишається незмінною — Україна прагне справедливого миру та надійних гарантій безпеки.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

За його словами, протягом двох днів українська делегація працювала в Абу-Дабі над пошуком шляхів завершення російської війни проти України.

«Позиція України залишається незмінною: необхідно зупинити війну та сформувати дієву архітектуру безпеки, яка гарантуватиме стійкість миру й унеможливить повторення російської агресії», — наголосив керівник ОП.

Він зазначив, що одним з окремих напрямів переговорів стало повернення українських військовополонених додому. В цьому питанні вдалося досягти суттєвого результату.

«Повернення кожного українця залишається нашим безумовним пріоритетом», — запевнив Буданов.

Окремо керівник ОП подякував американським представникам Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за участь у переговорному процесі, а також Об’єднаним Арабським Еміратам — за сприяння переговорному процесу.

Раніше Кирило Буданов відповів, чи вимагає РФ виходу ЗСУ з Донбасу, та зробив важливу заяву після переговорів в Абу-Дабі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив наступні кроки України після переговорів в Абу-Дабі.

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