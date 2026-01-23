Переговори в Абу-Дабі: Умєров розкрив подробиці зустрічі з США та РФ

Секретар РНБО Рустем Умєров / © Associated Press

Україна офіційно відзвітувала про перебіг тристоронніх консультацій за участі Сполучених Штатів та Росії, що відбулися в Об’єднаних Арабських Еміратах. Стало відомо, хто саме сів за стіл переговорів з американськими посередниками та представниками держави-агресорки для обговорення мирного процесу.

Деталі зустрічі та список учасників оприлюднив секретар РНБО Рустем Умєров, підбиваючи підсумки першого дня діалогу.

Хто сидів за столом переговорів

Склад делегацій свідчить про надвисокий рівень зустрічі та її військово-політичний характер.

Від України:

Рустем Умєров, секретар РНБО.

Кирило Буданов, керівник Офісу Президента.

Давид Арахамія, голова фракції «Слуга Народу».

Сергій Кислиця, постпред України при ООН.

Від США

Американське посередництво було представлено наближеними до Дональда Трампа особами:

Стів Віткофф, спеціальний посланець президента США.

Джаред Кушнер, зять Трампа та ключова фігура в його попередній адміністрації.

Генерали Деніел Дрісколл та Алекс Гринкевич.

Від Росії

Конкретних прізвищ Умєров не назвав, але зазначив, що в делегації були «представники воєнної розвідки та армії».

Про що говорили

За словами Умєрова, ключовою темою стали «параметри закінчення російської війни».

Сторони обговорювали подальшу логіку переговорного процесу. Секретар РНБО підкреслив, що мета України — просування до «гідного і тривалого миру».

«Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені Президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу», — зазначив Умєров.

Переговори тривають: хто приєднається завтра

Діалог в Абу-Дабі не завершено. Завтра, 24 січня, відбудуться нові зустрічі. Українська делегація отримає підсилення військовим блоком: до переговорів приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

Про кожен етап переговорів делегація доповідає Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, американці вважають Буданова козирем України на переговорах. Джерела видання, що консультують американських військових і розвідку з питань України, зазначають, що присутність Буданова на перемовинах оцінюється вкрай позитивно.