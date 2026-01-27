Переговірники РФ за лаштунками пом’якшують позицію щодо України – Kyiv Independent

Російські переговорники під час закритих зустрічей, зокрема, в Абу-Дабі, демонстрували більш прагматичний підхід, ніж випливає з жорстких публічних заяв Кремля.

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на американських офіційніих осіб.

Хоча публічні заяви Кремля залишаються жорсткими, американські джерела зазначають, що за закритими дверима ведеться гнучка робота над компромісами.

«Атмосфера у кімнаті перевищила наші очікування», — зазначає джерело.

Делегації навіть разом обідали другого дня під час неформальної дискусії.

«Усі мали вигляд майже як друзі», — додав у коментарі американський чиновник.

Як вже йшлося раніше, українську делегацію в Абу-Дабі представляли, зокрема, секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

А Росію представляли чиновники Міноборони на чолі з адміралом Ігорем Костюковим, керівником військової розвідки.

З американського боку були спецпосланець Стів Віткофф та радник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Йшлося і про те, що в американській делегації Кушнер здобуває домінуючу роль, впливаючи на перебіг переговорів.

Теми обговорення

Нагадаємо, у Абу-Дабі 23-24 січня відбулися двосторонні та тристоронні переговори Україна-Росія-США. Обговорювалися питання деескалації конфлікту, можливі зони демілітаризації в Донбасі та спільне управління Запорізькою АЕС.

За словами американських офіційних осіб, головною темою переговорів у Абу-Дабі була деескалація. Обговорювали кроки, які забезпечать, що війна не поновиться у разі її завершення.

Найчутливішим питанням залишаються території. Росія продовжує вимагати відведення українських військ із Донбасу, пов’язуючи будь-яку угоду з цими умовами. Київ відкинув вимоги про відступ, натомість розглядає ідею демілітаризованої зони. Американські офіційні особи також пропонували створення вільної економічної зони на частині території.

Контроль над Запорізькою АЕС став ще одним ключовим питанням. У рамках обговорюваного американського плану станція мала б працювати спільно за участю України, США та Росії, при цьому МАГАТЕ отримало б наглядову роль. Москва, за даними джерел, відмовилася від пропозиції спільного контролю з США на 50/50 та тепер обговорює прямий 50/50 контроль із Україною.

Наступний раунд переговорів очікується 1 лютого, головними темами залишаються територіальні питання Донбасу та контроль над АЕС.

Водночас Київ закликає зберігати обережність і оцінювати сигнали з боку Росії об’єктивно, водночас спостерігаючи за розвитком переговорного процесу.