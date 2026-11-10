Переговори в Абу-Дабі розпочалися: Умєров розкрив план і пріоритети

Учасники переговорів в Абу-Дабі 10 листопада / © Рустем Умєров

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

В Абу-Дабі стартували важливі дипломатичні зустрічі щодо завершення війни в Україні. Українська команда розпочала роботу з координації позицій із представниками Європи та США, далі у планах — переговори України, США та Росії.

Про це повідомив очільник української делегації, керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Реклама

Умєров поінформував про початок роботи української делегації в Об’єднаних Арабських Еміратах. За його словами, перша зустріч відбудеться за участю представників Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. До переговорів також долучаться спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Реклама

«Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів. Далі — тристоронній формат за участі України, США та Росії«, — написав очільник української делегації в Мережі.

Він зазначив, що українську делегацію разом із ним представляють керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Пріоритети України на переговорах в Абу-Дабі

«Наші ключові пріоритети — припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки», — написав Умєров.

Він додав, що українська сторона працює над тим, щоб максимально просунутися за цими напрямами та наблизити мир.

Реклама

Нагадаємо, напередодні держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що головною темою тристоронніх переговорів в Абу-Дабі є формування повоєнної системи та гарантій безпеки для України і Європи. Водночас Рубіо наголосив, що спершу необхідне припинення бойових дій. Наразі розглядаються лише початкові пропозиції, і жодних остаточних рішень ще не ухвалено.

До слова, за даними The Guardian, США на переговорах в Абу-Дабі прагнуть фіксації остаточного завершення війни в Україні та формування нової архітектури безпеки в Європі. Вашингтон пропонує надати Києву гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО, розглядає відновлення Ради НАТО — РФ і скасування санкцій проти Москви. Водночас президент США Дональд Трамп припускає можливі територіальні поступки з боку України.

Новини партнерів

Новини партнерів