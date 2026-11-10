Переговори за участю України, США, Росії, ЄС / © ТСН

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В Абу-Дабі 10 листопада розпочинаються тристоронні переговори між США, Росією та європейськими партнерами щодо «остаточного завершення» війни в Україні. Вашингтон пропонує сформувати нову архітектуру безпеки в Європі та надати Києву гарантії, близькі до статті 5 НАТО. Проте європейські союзники побоюються, що підготовка угоди передбачатиме значні поступки на користь Москви.

Про це йдеться у статті The Guardian.

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За словами представників адміністрації президента США Дональда Трампа, запропонований нею план завершення війни в Україні передбачає, зокрема, створення нової «довгострокової архітектури безпеки» у відносинах між Росією та Європою.

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Європейські чиновники побоюються, що Москва може висунути вимогу щодо скорочення військової присутності НАТО у країнах Східної Європи. На їхню думку, це може зробити союзників вразливішими до впливу Росії на тлі безпрецедентно високої напруженості у відносинах між Москвою та Заходом.

Відновлення роботи Ради НАТО — Росія і скасування санкцій

Президент РФ Володимир Путін неодноразово висловлював невдоволення розширенням НАТО на схід і закликав до зміни балансу сил між Альянсом та Росією. Водночас раніше американські адміністрації не підтримували такі вимоги. Нинішня адміністрація США, зі свого боку, наголошує на прагненні якнайшвидше досягти домовленостей.

Один із представників адміністрації США напередодні переговорів заявив, що для припинення війни Вашингтон «потребуватиме Європи за столом переговорів». Також, за його словами, сторони можуть розглянути питання відновлення роботи Ради НАТО — Росія, яку призупинили після початку повномасштабного вторгнення. Крім того, серед можливих кроків називають скасування санкцій проти РФ в межах майбутньої угоди.

Гарантії безпеки для України

Американські представники також повідомляли про обговорення з Росією можливих гарантій безпеки для України, які могли б бути подібними до положень статті 5 НАТО щодо колективного захисту держав-членів у разі нападу. Водночас Москва категорично заперечує проти членства України в Альянсі та розміщення західних військових на українській території.

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«Те, що вони отримали б, фактично було б дуже схожим на НАТО. Отримання гарантій безпеки від США — це справді, справді велика справа», — розповів представник адміністрації США, зазначивши, що це питання мають обговорити Трамп і Зеленський.

«І якщо він захоче це зробити, то це дуже, дуже велика справа з точки зору ресурсів, фінансування та військової підтримки», — сказав представник адміністрації.

Водночас критики сумніваються, які саме обставини можуть стати підставою для застосування запропонованих гарантій безпеки. Вони наголошують, що стаття 5 НАТО не містить прямого зобов’язання держав-членів захищати одна одну військовим шляхом. Крім того, кібератаки та інші прояви гібридної війни дедалі більше ускладнюють визначення ситуацій, які можуть вимагати збройної відповіді.

Нова архітектура безпеки Європи

Зять президента США Джаред Кушнер 9 листопада окреслив можливі параметри нової системи безпеки в Європі. За його словами, Вашингтон виступатиме за «посилення консультацій, надійного кризового зв’язку, більшої військової прозорості та взаємних заходів для зниження ризиків ескалації, водночас повністю поважаючи суверенітет і незалежність в ухваленні рішень кожною державою».

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Представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Євросоюзу мають провести в Абу-Дабі переговори з американською стороною. Серед тем зустрічі буде «довгострокова архітектура безпеки між Росією та Європою з метою визначити, як зменшити ризик майбутніх конфліктів».

Один із європейських посадовців, відповідальний за питання безпеки та представник країни-учасниці переговорів, зазначив, що американська пропозиція наразі залишається недостатньо конкретною. За його словами, Європа готується до можливого висунення з боку США значних поступок Росії під час консультацій в Абу-Дабі.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас 9 листопада під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 наголосила, що механізми безпеки в Європі вже існують.

«У нас уже є європейська архітектура безпеки. Вона включає міжнародні угоди, відповідно до яких Росія взяла на себе зобов’язання, зокрема щодо суверенітету та територіальної цілісності. Проблема в тому, що Росія не дотримується цих угод», — сказала Каллас.

Представник адміністрації США згадав про російські пропозиції, висунуті ще 2021 року, які фактично вимагали від НАТО скоротити свою присутність у Східній Європі.

«У Європі є чимало багажу, пов’язаного з цією ідеєю», — сказав співрозмовник.

Він пояснив, що нинішні переговори мають на меті створити нову систему безпеки, яка відповідатиме сучасним умовам.

«Ми маємо побудувати щось нове, що працюватиме сьогодні… Тому що якби вся стара архітектура працювала добре, ми б не опинилися в цій тривалій війні. І тому очевидно, що щось не працює, і нам потрібно знайти спосіб, щоб після завершення цієї війни вона справді стала остаточною», — сказав представник адміністрації Трампа.

Водночас конкретні параметри запропонованої архітектури безпеки наразі залишаються невідомими. Держсекретар США Марко Рубіо заявив 9 листопада, що сторони вже мають певні напрацювання щодо її майбутнього формату: «було досягнуто певного прогресу в тому, який вигляд має мати ця архітектура».

Рубіо водночас наголосив, що спочатку необхідно завершити війну: «Очевидно, що нам потрібно подолати конфлікт, щоб дійти до цього».

Територіальні поступки з боку України

Водночас Трамп допустив, що в межах фінальної домовленості Україна може погодитися на територіальні поступки. За його словами, після укладення угоди країна матиме «трохи іншу форму».

Після зустрічі з радником Кремля Кирилом Дмитрієвим минулого тижня президент США заявив про намір досягти «великої, красивої угоди», яка «може охопити всю Європу». Водночас критики американського підходу побоюються, що Трамп і Путін можуть домовлятися без участі європейських лідерів, що потенційно передбачатиме суттєві поступки на користь Росії.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбуваються тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Учасники планують обговорити гарантії безпеки, припинення вогню і кроки для закінчення війни.

За даними Reuters, перед переговорами Україна та РФ непублічно виявляють гнучкість щодо територіального питання, хоча офіційно досі наполягають на початкових позиціях. Видання вказує, що головною темою зустрічі є гарантії безпеки для Києва за прикладом статей 4 і 5 НАТО, до обговорення яких Вашингтон прагне залучити ЄС, Альянс та провідні європейські країни. Очільники американської делегації оцінюють шанси з обережним оптимізмом і після зустрічей можуть вирушити до Москви на переговори з Путіним.

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