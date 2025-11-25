Переговори в Абу-Дабі: що відомо про оновлений план США та яка позиція України

В Абу-Дабі відбулися переговори представників США та Росії / © ТСН.ua

Реклама

У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Абу-Дабі відбулися переговори між представниками США та Росії. Водночас відомо, що в столиці ОАЕ перебуває й українська делегація. Зустрічі відбуваються на тлі дипломатичного прогресу, досягнутого у Женеві.

Міністр армії США Ден Дрісколл під час зустрічі представив російській делегації оновлений мирний план щодо завершення війни в Україні, який був кардинально змінений після обговорень у Женеві.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі та що передбачає оновлений мирний план — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Переговори в Абу-Дабі

Міністр армії США Ден Дрісколл 24 листопада зустрівся з російськими чиновниками в Абу-Дабі, щоб представити оновлений мирний план завершення війни в Україні. Окрім того, Axios повідомляє, що українська делегація на чолі з керівником ГУР Кирилом Будановим також перебуває в столиці ОАЕ й бере участь у переговорах із представниками США та РФ.

Міністр армії США Ден Дрісколл / © Associated Press

Переговори Дрісколла із російської делегацією відбулися і 25 листопада, передає Reuters.

«Пізно в понеділок і протягом усього вівторка міністр Дрісколл та його команда вели переговори з російською делегацією щодо досягнення міцного миру в Україні. Переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістами. Міністр Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом… щодо просування цих переговорів», — повідомив речник Дрісколла, підполковник армії США Джефф Толберт.

Абу-Дабі / © Getty Images

Водночас міністр армії США Ден Дрісколл планує зустріч із Кирилом Будановим, оскільки Вашингтон намагається прискорити процес укладення мирної угоди.

Реклама

Ці перемовини відбуваються на тлі дипломатичного процесу, що почався у Женеві, де сторони намагалися «вигладити» текст, який можна було б представити президентам.

Своєю чергою у Кремлі заявляють що не бачили оновленого проєкту мирного плану від Трампа та відмовляються коментувати свою участь у переговорах в Абу-Дабі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав повідомлення ЗМІ про зустріч «зливами», «спекуляціями» та «поширенням чуток», що нібито підривають ініціативи Трампа та умови Москви. При цьому він заявив, що РФ працює конфіденційно.

Що передбачає оновлений «мирний план Трампа»

У результаті обговорень у Женеві 23 листопада, представники США, України та Європи розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода повинна повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий та справедливий мир.

Реклама

Водночас мирний план щодо завершення війни в Україні зазнав кардинальних змін: початкова версія документа, який складався із 28 пунктів, була скорочена до 19 пунктів, а деякі положення були вилучені або змінені.

«Усі питання, що стосуються Європи, включаючи ті, що стосуються НАТО, були виключені з цього плану — заявляв міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Як зазначає CBS News, Україна та США досягли «спільного розуміння» щодо мирного плану., залишається лише доопрацювати деякі незначні деталі.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що план ще не є остаточним варіантом і продовжує опрацьовуватися.

Реклама

Увечері 24 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що фінальний документ, який ляже в основу можливого мирного процесу, було суттєво доопрацьовано.

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

«Наша делегація повернулася з Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним», — зазначив президент.

Зеленський зазначив, що ключові, «найбільш чутливі» аспекти оновленого мирного плану будуть винесені на пряме обговорення з Дональдом Трампом. Також він зауважив, що Україна принципово готова до миру і не блокуватиме мирний процес.

«Це — наш спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко», — додав президент.

Реклама

Окрім того, у межах оновленого мирного плану Україна погодилася обмежити чисельність своєї армії до 800 тисяч осіб, повідомляє Financial Times.

Український військовий / © Getty Images

Водночас у РФ кажуть, що очікують на нову, «проміжну» редакцію американського мирного плану щодо України, оскільки Москва має лише початковий варіант, який складається із 28 пунктів. Голова МЗС РФ Сергій Лавров цинічно заявив, що спроби Заходу змінити початкові формулювання можуть «підірвати» зусилля з врегулювання. Росія готова обговорювати лише той варіант, який США узгодять із Європою та Україною.

Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США досягли «величезного прогресу» у підготовці мирної угоди та запросили Україну й Росію до подальших переговорів. За її словами, залишилися «делікатні, але не нездоланні деталі», які потребують обговорення між трьома сторонами.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров 25 листопада повідомив, що Україна очікує на організацію візиту президента Володимира Зеленського до США у «найближчу можливу дату в листопаді».

Реклама

Президент США Дональд Трамп (ліворуч) та президент України Володимир Зеленський (праворуч) / © Офіс президента України

Умєров наголосив, що зустріч лідерів необхідна для завершення фінальних етапів і досягнення домовленості.

«Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом», — сказав він.

Видання The Telegraph припускає, що зустріч Зеленського та Трампа може відбутися вже цього тижня.

Медіа наголошує, що ключовими питаннями, які стали каменем спотикання щодо «мирного плану Трампа», були питання обміну територіями та нові відносини у сфері безпеки між США, НАТО та Росією.

Реклама

Водночас там зазначають, що ці питання було «вкладено в дужки», щоб Трамп і Зеленський могли домовитися пізніше. Також очікується, що президент США до цього проведе переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Чи здатний мирний план від США зупинити війну в Україні

Після переговорів у Женеві українські та європейські дипломати оголосили про успіх у протидії первісному мирному плану «Віткоффа-Дмитрієва», пише The Times.

Західні аналітики вважають, що початковий мирний договір був змовою Кремля, спрямований на розкол коаліції між європейськими країнами та адміністрацією Трампа.

Війна в Україні / © Associated Press

«Новий план, розроблений спільно Великою Британією, Францією та Німеччиною, виключив будь-яке посилання на здачу Україною земель Москві, залишивши питання території для подальших переговорів. Ключові «червоні лінії» Києва залишилися непорушними: двері для майбутнього членства України залишили відкритими та також виключено будь-яке обмеження чисельності Збройних сил України», — зазначають журналісти.

Реклама

Також там зазначають, що початковий план передбачав також заборону Україні приймати іноземні війська та гарантував амністію для російських військових, звинувачених у воєнних злочинах.

Попри дипломатичні перемоги, помічник Кремля Юрій Ушаков назвав європейську контрпропозицію «абсолютно неконструктивною», а аналітики прогнозують, що війна, ймовірно, триватиме до четвертої річниці вторгнення у лютому, оскільки Росія має повільне, але стабільне просування на полі бою.

Своєю чергою оглядач Bloomberg Гел Брендс вважає, що мирний план Трампа щодо припинення війни в Україні, ймовірно, зазнає краху. Водночас він зазначає, що президент США у найближчі місяці має шанс сформувати більш успішний підхід до врегулювання конфлікту.

Оглядач прогнозує, що мир в Україні може настати у 2026 році, адже тиск на економіку та армію російського диктатора Володимира Путіна збільшується.

Реклама

Окрім того, Брендс зазначає, що США, ЄС та Україні необхідно подолати власні слабкості, інакше Кремль може завершити війну на своїх умовах.

Також науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон в етері «КИЇВ24» зазначив, що Трамп прагне швидко завершити війну, можливо, на умовах Росії, але його республіканські колеги рішуче виступають проти цього.

«Він тільки говорив, що йому ніхто не дякує: українці не дякують, європейці не дякують — всі його просто плюють на нього, бідний Трамп. Але, звісно, він розуміє, що всі проти його плану, окрім Росії. І в нього, кінець кінцем, не вийде. Але, звісно, він засмучений і хотів би закінчити війну якомога швидше. І, якщо можна, на вигідних для Росії умовах», — завершив він.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.