Переговори в Абу-Дабі: у Путіна зробили перші заяви та заговорили про гарантії безпеки

Путін і Пєсков. / © Associated Press

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Сьогодні, 11 листопада, в Абу-Дабі триває другий день тристоронніх мирних переговорів. Делегація агресорки Росії нібито не мала контактів з європейцями.

Про це заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

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«Ні, такі контакти не планувалися, не мали на увазі, і таких контактів не було», — сказав він.

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Водночас він ухилився від запитання про результати зустрічі. Мовляв, потрібно дочекатися завершення другого дня переговорів, коли делегація розповість про їхні підсумки. За його словами, «фюрера» Володимира Путіна «у постійному режимі» інформують про перебіг перемовин.

«Потрібно дочекатись завершення сьогоднішньої частини переговорів в Абу-Дабі. І наша делегація на місці вже розповість про це», — нахабно висловився він.

Російське МЗС про гарантії безпеки

Водночас директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Олексій Дробінін заявив, що гарантії безпеки можуть передбачати створення оборонних союзів або укладення політичних домовленостей.

Ба більше, у відомстві припустили, що окремі країни НАТО можуть самостійно домовлятися з Москвою про такі гарантії. У МЗС РФ заявили, що Росія може укладати з окремими країнами Альянсу двосторонні домовленості про взаємний ненапад. У такому разі Москва нібито готова надати цим державам додаткові індивідуальні гарантії безпеки.

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Переговори в Абу-Дабі

Вчора, 10 листопада, відбувся перший день переговорів в Абу-Дабі. Делегації обговорили гарантії безпеки для України, РФ та Європи. Зокрема, спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що нібито диктатор Володимир Путін готовий завершити війну проти України — але лише «за належних умов».

Після зустрічі президент Володимир Зеленський назвав тристоронній формат конструктивним і доволі змістовним. Зокрема, Київ обговорив можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500».

Сьогодні, 11 листопада, стартував другий раунд переговорів. Politico пише, що Україна та РФ обговорять найгостріше питання — території. Приватно офіційні особи США, які скликали зустріч, кажуть, що і Росія, і Україна продемонстрували принаймні певну готовність бути гнучкими щодо цього питання.

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