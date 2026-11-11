Переговори в Абу-Дабі зайшли в глухий кут: політолог пояснив, чого вдалося досягти Україні

Переговори / © ТСН

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Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися домовленістю про масштабний обмін військовополоненими. Водночас щодо ключових політичних питань сторони не змогли зблизити позиції, а дату наступної зустрічі поки не визначили.

Про це політолог Володимир Фесенко написав у Facebook.

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Єдиний конкретний результат — домовленість про обмін полоненими

За оцінкою політолога, заяви представників США та України про конструктивний характер переговорів були покликані зберегти позитивне тло для продовження діалогу. Однак фактичні результати зустрічі свідчать про серйозні розбіжності між сторонами.

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Фесенко звернув увагу, що переговори завершилися раніше, ніж планувалося, а учасники не домовилися навіть про дату наступної зустрічі. На його думку, обговорення ключових питань або зайшло в глухий кут, або виявило принципові суперечності.

«Фактично єдиний наразі предметний результат — це домовленість про масштабний обмін полоненими. Обговорюються формати „1000 на 1000“ або навіть „1500 на 1500“. Остаточні параметри та реалізація цього обміну ще попереду, але саме тут вимальовується конкретний гуманітарний результат», — написав він.

Чому переговори не просунулися щодо безпеки та територій

Серед головних тем зустрічі Фесенко назвав гарантії безпеки для України та Росії після завершення війни, а також майбутню архітектуру європейської безпеки. Однак, за його оцінкою, у цих питаннях сторони мають суттєві розбіжності.

Окремо політолог звернув увагу на ставлення керівника російської делегації Володимира Мединського до європейських представників. Фесенко вважає показовим те, що Росія демонструє зневагу до їхньої участі в переговорах про безпеку Європи.

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«Як це питання обговорювати без європейців? Але Кремль цікавить лише нав’язування власної позиції», — написав він.

Неоднозначною, за словами Фесенка, залишається й інформація про обговорення територіального питання в Абу-Дабі. Водночас сам політолог вважає, що тут компроміс практично неможливий: Росія вимагає визнання своїх територіальних претензій на п’ять українських регіонів, тоді як для Києва це неприйнятно.

Україна, за його оцінкою, може погодитися на припинення вогню по лінії фронту, але без юридичного визнання російського суверенітету над окупованими територіями.

Нагадаємо, 11 листопада минув другий день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участю представників України, США та Росії. Зустріч тривала не менше двох годин.

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Також відомо що спецпосланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф вже 12 листопада прибудуть до Москви.

Як пишуть західні ЗМІ, США проситимуть у Путіна «благословення» на приєднання Європи до переговорів щодо України.

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