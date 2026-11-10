Володимир Зеленський / © Associated Press

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Під час переговорів в Абу-Дабі українська сторона обговорила можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Американська делегація має передати цю пропозицію Росії під час наступного раунду переговорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 10 листопада.

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За його словами, українська переговорна команда сьогодні обговорювала можливість проведення великого обміну полоненими.

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«Сьогодні обговорили можливість обміну 1000 на 1000, можливо, 1500 на 1500. З цією аджендою американці поїдуть до Росії», — повідомив глава держави.

Ще однією темою переговорів стало питання територій. За словами Зеленського, його порушила російська сторона.

«Другим було питання про території, воно порушувалося з боку росіян. Це питання рівня лідерів — такий мандат є у наших переговорників», — зазначив він.

Президент також наголосив на важливості участі європейських представників у переговорному процесі.

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Про що говоритимуть на наступному раунді переговорів

Зеленський повідомив, що переговори продовжаться завтра. Серед тем, які планують обговорити, — деескалація, енергетика, безпека в Чорному морі, обміни полоненими та можливі тристоронні зустрічі на рівні лідерів.

Нагадаємо, в Об’єднаних Арабських Еміратах тривають перемовини представників України, РФ і США. 10 листопада відбувся перший раунд обговорювання шляхів закінчення війни.

Раніше йшлося про звіт української переговорної команди, який президент України Володимир Зеленський заслухав за підсумками першого дня дипломатичних зустрічей в Абу-Дабі. Тристоронній формат глава держави назвав конструктивним і доволі змістовним.

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