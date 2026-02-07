Переговори в Абу-Дабі: Зеленський розкрив одну з пропозицій США

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки пропонують Україні та агресорці Російській Федерації деескалацію щодо енергетики. Київ погодився, але Москва поки не підтвердила.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

З його слів, Вашингтон виступив з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів зараз — «під час переговорів і під час цих холодних днів».

«Україна підтвердила. Росія поки що ні. Вони (російська переговорна група — Ред.) зазвичай їдуть до Росі, а потім передають відповідь», — наголосив він.

Зеленський акцентував на тому, що так зване «енергетичне перемир’я», про яке президент США Дональд Трамп домовився з «фюрером» РФ Володимиром Путіним мало б тривати тиждень. Зокрема, до нової тристоронньої зустрічі в ОАЕ, яку перенесли з 1 лютого на 4-5 лютого. Втім, вночі проти 3 лютого армія РФ атакувала енергетичні об’єкти.

«Але „рускі“ до минулого понеділка зробили (припинення вогню — Ред). Всього неповні чотири дні був цей Cease fire. Тобто не факт, що зараз буде», — наголосив український лідер.

Як повідомлялося, 3 лютого Росія здійснила потужний комбінований удар із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Загалом було зафіксовано 521 засіб повітряного нападу. Зокрема, чотири «Циркони». Сили ППО знищили 38 ракет та 412 дронів.

РФ атакувала ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Під російським ударом опинилися вісім українських областей. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.