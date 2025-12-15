ТСН у соціальних мережах

Політика
17
1 хв

Переговори в Берліні щодо миру в Україні: політолог розповів про "тривожний дзвіночок" для Європи

Берлін став ареною українсько-американських переговорів без участі Мерца — політики вбачають у цьому сигнал для Європи.

Дар'я Щербак
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

У Берліні відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Спершу на зустрічі був присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, але пізніше покинув зал, що політики вже назвали тривожним сигналом для Європи.

Про це розповів політолог Олексій Буряченко для «24 Каналу».

Він пояснив, що нині існують два можливих сценарії розвитку подій:

  1. Європейські лідери оцінюють позиції США та шукають оптимальну відповідь.

  2. Європейським країнам може бути не вигідно проводити зустрічі, «бо там вже може не бути американської делегації».

За словами Буряченка, країни ЄС мають різні інтереси. Польща, Італія та Угорщина критикують ініціативи щодо автономної мілітаризації та розвитку власного ВПК. Це створює складнощі у формуванні єдиної позиції для забезпечення безпеки континенту.

Нині немає повного розуміння, як європейські країни можуть забезпечити власну безпеку у разі, якщо США скоротять присутність чи вплив у регіоні. Берлінські переговори виявили наявність розбіжностей, що може вплинути на єдність НАТО та ефективність спільних рішень.

Нагадаємо, 15 грудня, у Берліні продовжаться переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США.

