Переговори в Маямі: коли розпочнеться зустріч української делегації з командою Трампа

У Маямі стартує черговий раунд переговорів між Україною та США / © Associated Press

Українська переговорна команда вже прибула до штату Флорида для проведення важливих двосторонніх консультацій з американськими партнерами. Очікується, що діалог із представниками нової адміністрації США стартує сьогодні після обіду.

Про орієнтовний час початку перемовин, посилаючись на власні джерела, наближені до української делегації, повідомило інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Хто братиме участь у зустрічі

За попередніми даними, переговори мають розпочатися приблизно о 16:00 за київським часом. Американську сторону на цій зустрічі представлятимуть ключові фігури з оточення президента Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про спеціального посланця Білого дому Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера.

Окремо наголошується на форматі перемовин: вони будуть виключно двосторонніми. Будь-яка участь представників Російської Федерації у цих консультаціях не запланована.

Нагадаємо, напередодні Зеленський анонсував переговори у США та розкрив деталі зустрічі у Маямі. За його словами, наразі Україна та США продовжують готувати документи про завершення війни.